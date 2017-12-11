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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Görevi Bıraktı

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Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk Görevi Bıraktı
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevini bıraktığını bildirdi.

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, görevini bıraktığını bildirdi. Yazılı bir açıklama yapan Öztürk, "Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi; "Ben, sen yok. Biz varız ve Biz Antalyasporuz'" dedi.

Başkan Ali Şafak Öztürk, görevi bıraktığını açıkladığı yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Çalışma sürem boyunca kulübümüz birçok başarıya imza attı, birçok ilki gerçekleştirdi. Bu başarı dolu süreci Yönetim Kurulu Başkanı olarak yönetmiş olmaktan dolayı mutluyum, gururluyum. Bu yolda benimle birlikte yürüyen Yönetim Kurulundaki çalışma arkadaşlarıma da bu vesile ile teşekkür ediyorum. Başlangıçtan bu yana, Antalyaspor'un hedefleri olan bir kulüp haline gelmesi, kentin tanıtımına katkı veren bir marka olması gerekliliğine inandım ve vizyon olarak da ortaya koydum. Diğer taraftan, kulübün, büyük çoğunluğu dönemimizden önce oluşmuş olan borçlarını yapılandırdım, ödenebilir hale getirilmesini sağladım. Ne var ki oluşan koşullar, 15 Kasım günü çok sevdiğim Antalyaspor'dan, Antalyaspor Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden ayrılmamı gerektirdi, seçim gündemli olağanüstü genel kurul kararımızı açıkladım.Bu karar sonrasında gelişen bazı olaylar kamuoyunda kararsız kaldığım, fikrimden vazgeçtiğim algısı uyandırmış olabilir. Tekrar ifade etmek isterim ki 15 Kasım itibarıyla kararım kesindi. 15 Kasım 2017 – 11 Aralık 2017 tarihleri arasında yaşananlar ve bu süreçte sessizliğimi korumam biliniz ki Antalyaspor menfaatleri içindi. Gelecekte bu süreç daha net algılanacak ve yapılan her şeyin Antalyaspor için olduğu görülecektir. Antalyaspor'a olan sevgim hiçbir zaman azalmayacaktır. Görev sürem boyunca desteğini esirgemeyen herkese teşekkür ediyorum. Ben hep aranızda olacağım. Çünkü her zaman söylediğim gibi; "Ben, sen yok. Biz varız ve Biz Antalyasporuz."

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