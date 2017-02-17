Antalyaspor Başkanı Öztürk’e Doğum Günü Kutlaması

Antalyasporlu futbolcular, başkan Ali Şafak Öztürk için antrenman sahasında doğum günü kutlaması yaptı.

Antalyasporlu futbolcular, başkan Ali Şafak Öztürk için antrenman sahasında doğum günü kutlaması yaptı.

Antalyaspor, Kardemir Karabükspor maçı hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sabah yaptığı antrenmanla tamamladı. İdman sonrası futbolcular, geçen yıl 30 Haziran'da yapılan genel kurulda göreve gelen Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk için 33. yaş günü kutlaması yaptı. Öztürk ile birlikte, yine 17 Şubat doğumlu olan Diego Angelo'nun da doğum günü kutlandı. Öztürk ve Diego Angelo, kendileri için antrenman sahasında hazırlanan doğum günü pastasını birlikte kesti. Etame Mbilla, takım kaptanı Samuel Eto'o'nun elinden doğum günü pastasını yiyen Ali Şafak Öztürk'ün yüzüne pasta sürdü. Başkan Öztürk de Mbilla'ya aynı şekilde karşılık verdi. Yaş günü kutlamasının ardından Antalyaspor, yarın karşılaşacağı Karabükspor maçı için tesislerde kampa girdi.