Antalyaspor Başkanı Öztürk’e Saldırı

Konyaspor taraftarları, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilere saldırdı.

Konyaspor taraftarları, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilere saldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Atiker Konyaspor, konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin bitişiyle birlikte sinirlerine hakim olamayan taraftarlar

Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve kırmızı-beyazlı yöneticilerin bulunduğu locaya saldırdı. Bir anda çıkan arbede sonrası araya giren polis ekipleri Başkan Öztürk ve diğer yöneticileri öfkeli taraftarların arasından çıkardı. Yaşanan arbedede darbe alan bazı Antalyaspor yöneticileri polisler eşliğinde stattan çıkarıldı.

Olaylar sonrası açıklamalarda bulunan Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Eşleri ve çocukları ile buraya gelen yöneticilerimiz burada saldırıya uğradı. 5-10 kişi falan saldırdı. Bir kin ve nefret var ben neden olduğunu anlamadım. Böyle şeyler konusunda dikkatli olunması lazım. Ben çok merak ediyorum. Kimin saldırdığı belli. O insanlar ne ceza alacaklar. Bu insanları içeri atmazlar ise olmayacak bu iş, çözümü yok. Özellikle beklediler taraftar çıktı ardından saldırdılar. Konyaspor yönetimi bu konuda ne yapacak çok merak ediyorum. Futbolun en önemli noktası bu yaşananlar. Türk futbolunda ne yanlış gidiyor diyoruz, işte bu. Böyle şeyler Avrupa'da oluyor mu? Olmuyor" dedi.

Ahmet Şan: "Taraftarla yüz göz olursan sonucu da budur"

Konyaspor Başkanı Ahmet Şan ise, yaşanan olaylar sonrası yaptığı açıklamada, "Bu olaylar tek taraflı değildir. Ne olduğunu bilmiyorum ben oraya gittiğimde zaten olaylar bitmiş idi. Yapmamız gereken bir şey varsa diye gitmiştim. Fakat taraftarlarla bir başkan niye kavga eder. Locanın kapısı kilitlenebiliyor. Etrafı izole. Ben onu anlamış değilim. Taraftarla yüz göz olursan sonucu da budur. Biz sürekli bundan kaçınalım istiyoruz.

Emniyetten bize istihbarat gelmişti. Ben başkana da söylemiştim. Kendisini arayıp "Tüm bu şartlara rağmen gelmek istiyor musunuz?" diye sordum. "Evet" dediler. Emniyette önlemini almıştı ama şu münferit olayı ben bir türlü anlayamıyorum. Sen locadan çıkıp taraftara gittiysen öfkelenir. Maç sonunda bu tür şeyleri engellemek biraz da kendi elimizde. Ben yine de bu olayları yaşanmamış sayıyorum. Ama görüyorum ki deplasman yasağını yine uygulamak lazım" şeklinde konuştu.