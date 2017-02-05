Antalyaspor, Hazırlık Maçında Sırbistan Ekibini Yendi

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Rednick Nis'i 3-1 mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Rednick Nis'i 3-1 mağlup etti.

Antalyaspor, Süper Lig'de Atiker Konyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı özel maçlarla sürdürüyor. Kırmızı-beyazlılar Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Sırbistan Süper Lig ekiplerinden Rednick Nis ile oynadığı maçı 3-1 kazandı. Akdeniz ekibinde Mustafa El Kabir attığı 2 gol ve yaptığı bir asistle maçın yıldızı oldu.

Antalyaspor, Belek'teki Regnum Carya'da oynanan maça, Ferhat Kaplan, Celuskta, Chico, Diego Angelo, Sakıb Aytaç, Sandro, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah, Danilo, Serdar Özkan, El Kabir on biri ile başladı. Mücadele de 33. dakika da 1-0 geriye düşen kırmızı-beyazlılar, 41 ve 80. dakikalarda El Kabir ve 73. dakikada Ramon Motta'nın golleri ile sahadan 3-1 galip ayrıldı.

"El Kabir'den 2 gol 1 asist"

Maçın yıldızı olan Mustafa El Kabir, sol kanattan gelişen Antalyaspor atağında Deniz Kadah'ın ortasında El Kabir, iki oyuncunun arasında gelen topa vurup topu filelerle buluşturdu ve takımının beraberlik golünü attı. İkinci yarıya Zeki Yıldırım-Ramon Motta değişikliği ile başlayan Akdeniz ekibi Antalyaspor dakikalar 73'ü gösterirken bu sefer sağdan Deniz Kadah ile atak geliştirdi. Deniz Kadah'ın topla buluşturduğu El Kabir, meşin yuvarlağı sol taraftaki Ramon Motta'ya çıkardı. Ramon Motta, soldan içeri girip topu ağlarla göndererek Antalyaspor'u 2-1 öne geçirdi. Maçın 80. dakikasında kırmızı-beyazlıların sağdan kazandığı korner atışında Chico topu kafayla karşıladı. Yere inen topu Rednick Nis defansı uzaklaştıramadı ve topu önünde bulan El Kabir, çok şık bir vuruşla topu filelere gönderip maçın skorunu belirledi.