Antalyaspor Olağanüstü Genel Kurulu’nda Flaş Gelişme

Antalyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulunun istifa etmemesi üzerine iptal edildi.

Antalyaspor'un Olağanüstü Genel Kurulu'nda yönetim kurulunun istifa etmemesi üzerine iptal edildi. Antalyaspor Derneği, Antalyaspor Vakfı ile İcra Kurulu, mevcut yönetimin istifa etmediğini, görevinin başında olduğunu bildirdi. Genel kurula gelen üyeler ise iptal haberini duyunca tepki gösterdi. Eski Başkan Gültekin Gencer ise Ali Şafak Öztürk ve yönetimini eleştirdi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün 15 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında Olağanüstü Genel Kurul kararı alan Antalyaspor'da, flaş bir gelişme yaşandı. 7 Aralık olarak belirlenen genel kurul öncesi, aday olmayacağı yönünde haberler çıkan Ali Şafak Öztürk, olağanüstü kurula katılmazken, yönetimin istifa etmediği ve devam kararı aldığı öğrenildi. Genel kurulun olacağı Atilla Vehbi Konuk Tesislerine gelen onlarca üye ise genel kurulun iptal edilmesi ve kendilerine haber verilmemesine tepki gösterdi.

Uluğkay: "Devam edecekler"

Konuyla ilgili Antalyaspor Vakfı, Antalyaspor Kulübü Derneği ve İcra Kurulu bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Antalyaspor Vakfı Başkanı Dündar Uluğkay, mevcut yönetimin istifa etmediğini, görevin başında devam ettiğini söyledi. Uluğkay, mevcut başkanla telefonda görüştüklerini ve Antalyaspor dernek, vakıf ve icra kurulu olarak göreve devam etmesi yönünde görüş bildirdiklerini belirtti. Antalyaspor'un evrim geçirdiğini ifade eden Uluğkay şunları söyledi:

"Kendisiyle görüştük bu konuyu izah ettik bu toplantı ondan sonra yapıldı. Devam edecekler. Kulüpler, 3-4 tane mağlubiyet aldığı zaman çok zor duruma düşüyor, 3-4 galibiyet aldığı zaman çok ciddi bir pozisyona giriyor. Bizler skorla değil de, kulübümüzü bir dünya kulübü haline getirmeye çalışıyoruz. Buradaki tesisler de bunun en güzel örneği. Her kulüp sıkıntıya girebilir ama bunun mantıklı sağ duyulu birlik ve beraberlikle çözebiliriz."

Tanır: "Yönetimin istifası söz konusu değil"

Antalyaspor Kulübü Derneği Başkanı Nafiz Tanır ise mevcut yönetimin istifasının söz konusu olmadığını kaydederek, "Antalyaspor bulunduğu şu koşullarda mevcut yönetim kurulunun devam etmesinin daha doğru olduğunu düşündük. Bu da nasıl olurdu, zaten bir istifa söz konusu değil, mevcut yönetim kurulu devam ediyor, bu toplantıya da katılmama kararı vererek bunu gerçekleştirdi. Mevcut yönetim kurulunun üstlendiği bir sorumluluk var ve bunun devam ettirmesi yönünde ve onlara da destek olabilmek açısından ne gerekiyorsa yapmamız konusunda Antalyaspor'un önümüzdeki günlerdeki menfaatleri doğrultusunda böyle bir karar verdik" dedi.

"Ali Şafak Öztürk görevinin başında"

Antalyaspor Kulübü Derneği, Antalyaspor Vakfı ve İcra Kurulu olarak yeni yönetimin devam etmesi konusunda görüş birliğine vardıklarını ifade eden Tanır, Ali Şafak Öztürk ve yönetiminin görevi başında olduğunu belirterek, "Bizim tabiî ki görüşmelerimiz oluyor, bu konuda şuanda görevinin başında. Bütün yönetim kurulu görevinin başında. Bundan sonraki süreçteki bu genel kurulun yapılmadığı için bundan sonraki değerlendirmeleri kendileri yapacaktır. Biz devam etmeleri yönündeki iradelerimizi ortaya koyduk" diye konuştu.

Gültekin Gencer: "Ezildikçe ezildiler"

Antalyaspor eski Başkanı Gültekin Gencer ise Ali Şafak Öztürk ve yönetime ağır eleştirilerde bulundu. Gencer, şunları söyledi:

"Geçekten üzüntü verici bir durum. Antalyaspor'un gelmiş olduğu nokta gerçekten üzüntü verici bir durum. Malum biliyorsunuz 1,5 yıl oldu görevi bırakalı. 1,5 yıl boyunca geldiğimiz noktaya bakarsak, yönetim olarak şuana kadar ne yapmak istediklerinin göstergesi. Biz görevdeyken bir vizyon koymuştuk, o vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı yapmıştık, ama arkadaşlar maalesef bu vizyonun altında ezildikçe ezildiler, Antalyaspor bu hale geldi. Bu gerçekten üzüntü verici. Biz defalarca basında söyledik. Çok acıdır ama üzülerek söyledim, Antalyaspor başkanı için ben geçmiş başkanlar için her zaman üzerilerinde köprü olsa geçmem diyen bir başkanım. Maalesef bir çocuğa bir oyuncak verildi dedim. Onu konuştuğum zaman çoğu kişi beni eleştirdi. Yanlış söylediğimi düşündü. Eleştirilere maruz kaldım, ben yine olacakların habercisi oldum sadece. Bunların olacağını söyledim"

"Antalyaspor'un parasını çarçur ettiler"

Kendi başkanlığı döneminde toplam kredi borçlarının 40 milyon lira olduğuna dikkat çeken Gencer, "Bizim sadece toplam kredi borcumuz 40 milyon liraydı. Şuanda Antalyaspor'un yıllık ödediği faiz miktarı neredeyse 40 milyon lira. Yazık günah, söyledikleri şuydu: "16 milyar Euro'luk şirketin sahibiyim" dedi, hepimiz alkışladık bir tane dernek yönetici olan arkadaş, şuanda dernek yönetiminde bulunana arkadaş dedi ki "Başkan sen ne diyorsun ya, 16 milyon lira şirketin sahibi olan adam, zekatının zekatıyla Antalyaspor kurtulur" dedi. Biz de saygı duyduk alkışladık. Keşke öyle olsaydı dedik. Ama ki bunlar ceplerinden para vermezler dedik, tam tersine kendisi de şunu söyledi, "biz almaya gelmedik vermeye geldik" dedi. Doğru söylüyorlar, almaya gelmediler, vermeye geldiler, Antalyaspor'un parasını çarçur ederek, Antalyaspor'u borçlandırarak bu hale geldiler" dedi.

"Bağırsakları ve bakterileri temizlesinler"

Gencer, son olarak şunları söyledi:

"Bizim düşüncemiz devam etmeleri, bıraktıkları bu enkazı Antalya halkına mal etmemeleri. Antalyaspor hepimizindir. Tüm Antalya halkınındır. Antalyaspor'un hiç bir zaman sahipsiz kalmaması gerekir. Kalktılar Menderes Başkanımıza laf söylediler, yardım etmediğinden, sözler vermediğinden bahsettiler. Biz hiç bir söz almadan göreve geldik, tüm kaynakları kendimiz oluşturduk, kalkıp ağlamadık. Geçenler de Menderes Başkanla Mustafa Özdoğan hocam pembe tişörtleri giyip meme kanseri çalışması yaptılar, ben hocama rica ediyorum, Menderes Başkanı yanına alsın, kırmızı beyaz formaları giyip, "Bağırsaklar temizlenmeli" diyen Ali Şafak başkandan, temizlesinler. Şuanda Antalyaspor yönetimle gidip kanser olmuş bağırsakları, bakterileri temizlemeleri lazım."

Eski Başkan Gencer'in bu açıklamaları sonrası ise bazı üyeler tepki gösterdi.