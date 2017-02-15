Antalyaspor Pfdk’ya Sevk Edildi

Antalyaspor, Konyaspor maçındaki olaylardan dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalyaspor Kulübü'nün 12.02.2017 tarihinde oynanan Atiker Konyaspor-Antalyaspor Spor Toto Süper Lig Turgay Şeren Sezonu müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir. "
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