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Antalyaspor, Rüzgar Altında Çalıştı

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Antalyaspor, Rüzgar Altında Çalıştı
Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Leonardo Araujo, gözetimindeki antrenmanda futbolcular dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.

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