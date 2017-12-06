Antalyaspor, Rüzgar Altında Çalıştı

Antalyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek olan Antalyaspor, maçın hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde sürdürüyor. Teknik Direktör Leonardo Araujo, gözetimindeki antrenmanda futbolcular dar alanda taktik çalışmaları yaptı. Rüzgar altında gerçekleştirilen antrenman, serbest şut çalışmasıyla sona erdi.
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