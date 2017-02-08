Antalyaspor Ve Konyaspor Taraftarlarından Dostluk Buluşması

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçı öncesinde, her iki kulübün taraftarları arasındaki gerginliğe son vermek...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçı öncesinde, her iki kulübün taraftarları arasındaki gerginliğe son vermek için adım atıldı.

Konya Valisi Yakup Canbolat ile Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun istek ve girişimi üzerine Atiker Konyaspor ile Antalyaspor'un tribün liderleri dostluk yemeğinde bir araya geldi. Buluşma yeri olarak da iki ilin arasındaki mesafenin tam ortası olan Akseki ilçesinin Büyükalan mevkii tercih edildi. İki kulübün yönetici ve taraftarları, 160'ar kilometre yol katederek Büyükalan mevkiindeki Duruk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Tribün liderlerini buluşturdular

Dostluk yemeğine; Antalyaspor'un taraftardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selman Aksal, Kulüp Genel Müdürü Adem Kart, 07 Gençlik Grubu'nun lideri Gürhan Güneyli, Grup 1966'nın ikinci başkanı Bahri Yeşilyurt, her iki taraftar grubunun üyeleri, Atiker Konyaspor Asbaşkanı Ali Kaya, Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı Mustafa Oral, Atiker Konyaspor Taraftar Sorumlusu İsa Gürler, Nalçacılılar Grubu'nun liderlerinden Yusuf Dündar, Green White Grubu'nin lideri Sedat Ertürk ile her iki taraftar grubunun üyeleri katıldı.

Öncülüğü iki ilin valisi yaptı

İki takım taraftarları arasında 6 yıl önce başlayan ve aralıklarla devam eden gerginlikler nedeniyle Konya'da bu hafta sonu oynanacak Atiker Konyaspor-Antalyaspor maçına deplasman seyirci yasağı getirilmesi gündeme gelmişti. Ancak iki komşu ilin valilerinin girişim ve isteği üzerine taraftarlar arasındaki gerginliğin sonlandırılması ve dostluk bağı kurulması için kulüp yöneticilerinin de katkısıyla adım atılmasına karar verildi. Konya Valisi Yakup Canbolat, İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısında Antalyaspor taraftarına deplasman yasağı getirilmemesi yönünde kesin tavır aldı ve daha sonra da Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile telefon görüşmesi yaptı. İl valilerinin görüşmesinde, iki kulübün yönetici ve taraftarları için dostluk buluşması düzenlenmesi kararlaştırıldı. Daha sonra her iki kulübün başkan ve yöneticileri de telefon görüşmesi yaparak buluşma kararı alındı.

Antalya ve Konya komşu şehir

ilk konuşmayı Antalyaspor Taraftardan sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Salman Aksal yaptı. Salman Aksal, "Geçmişe baktığımız zaman bir fındık kabuğunu doldurmayacak nedenlerle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Burada geçmişi konuşmaya değil, iki komşu şehir arasında dostluğun temelini atmak için toplandık. Daha önce başkanlarımız görüşmüşler, valilerimiz devreye girmiş, bu konuyu nasıl çözüme kavuşturalım, taraftarsız mı oynayalım, taraftarlı mı oynayalım diye istişare etmişler. Sağ olsunlar onlarda, biz de devreye girdik. Bir takım diğer takımı çağırmadı, dostane bir şekilde beraber ortak karar aldık, bu maçı ve gelecek maçları dostane bir şekilde götürelim diye. Bizim derdimiz burada kavga etmek, ortamı gerginleştirmek değil. İki komşu şehrin Süper Lig'de oynayan takımlarından bahsediyoruz. Esasında şehir dışında işlerim vardı. Ancak randevularımı iptal ettim. Buraya geldim. Bu konuya birlikte son verebilmek için bugün buradayız. Esasında baktığınız zaman yaşanmış bir şey de yok. Ama gerginlik istemediğimiz için dostane bir şekilde buluşup bundan sonra da bunu devam ettirelim istedik. Biz geldiğimiz zaman bizleri tribünlerde ağırlamanızı isteriz, siz geldiğiniz zaman aynı şekilde sizi ağırlamayı arzu ederiz. Yani inşallah bunun devamı gelir diye ümit ediyorum. Burada taraftar grubu liderlerine çok iş düşüyor. Bütün bu gelişmelere rağmen tatsızlık yapacak bazı şeyler olabilir. İşte burada tribün liderleri devreye girecek ve bunun önüne geçecek. Bunun için buradayız. "

Kaya: "Türkiye'ye örnek olabilir"

Konyaspor Asbaşkanı Ali Kaya da tarihi buluşmaya gelenlere teşekkür ederek, "Sabah valimizle ve emniyet müdürümüzle toplantı yaptık İl Güvenlik Kurulu'nda. Antalyaspor taraftarları için deplasman yasağı getirilmesini hususunu konuştuk ve doğru bulmadık. Antalyasporlu taraftarların şehrimize gelmesini istedik ve genel kanı neticesinde böyle bir karar alındı. Ülkenin içinde bulunduğu durum ortada. Böyle bir atmosferde iki komşu şehrin taraftarlarının küçük sorunlar nedeniyle aralarında yaşanan tatsızlıkları doğru bulmuyoruz. Bu sorunun ortadan kaldırılması için başkanlarımız arasında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Daha sonra Salman bey ile biz görüştük ve bu organizasyonu planladık. Tek amacımız var, bu husumetin sona ermesi ve birlik beraberlik içinde önümüze bakabilmek. Antalyaspor taraftarı gelecek ve onları şehrimizde layıkıyla misafir edeceğiz. Bizim taraftarlarımız Antalya'ya geldiğinde de aynı misafirperverliği göreceğimizden eminiz. Maçın sonucu ne olursa olsun bu birlikteliğin devam etmesi son derece önemli. Sahada iyi olan, hak eden kazansın. Ama önce tribünde bu barış sağlansın. İki şehrin birbirinden farkı yok. Hepimiz Anadolu'nun insanlarıyız. Bu birlikteliğin Türkiye'ye ve spor kulüplerine örnek olacağını düşünüyorum. Böyle bir buluşmanın şu ana kadar bu şekliyle gerçekleştirildiğini hatırlamıyorum. Ama önemli olan bunun devamlılığıdır. Bunu sağlayabileceğimizi düşünüyorum."

Anlam verilemeyen gerginlik

Konyaspor İkinci Başkanı Mustafa Oral ise konuşmasında iki komşu ilin taraftarları arasındaki gerginliğe anlam veremediğini belirterek, "Son olayları hepimiz yakından takip ediyoruz. Saha içindeki ve dışındaki olaylar günlerdir konuşuluyor. Neden böyle oluyor anlamak mümkün değil. Benim katılımcılardan ricam şudur; Türkiye şu anda zor günlerden geçiyor. Saha içinde ve dışında yaşananlar, hiçbir takıma ve o takımın peşinden sevgiyle koşan insanlara yakışmıyor, bu kesinlikle doğru değildir. Atiker Konyaspor olarak bugün tesis edilen dostane ilişkilerin sonuna kadar devam etmesini istiyoruz. Sizlerin de sayın başkanın ve camianızın bu konuda bizimle birlikte aynı duygu ve düşünde olduğunuzu görüyoruz. Biz şehrin mülki amirleriyle konuştuk. Problem çıkmasını istemiyorlar, stada gelenlerin rahat ve huzurlu bir şekilde karşılaşmayı takip etmelerini arzu ediyorlar. Atiker Konyaspor taraftarları burada, Antalyaspor taraftarları burada. Sizin gördüğünüz problemler var ise şayet bunu burada dile getirelim ve çözümü için elimizi taşın altına koyalım. Böylelikle ne sizler, ne de biz bu konu yüzünden ceza almayalım. Yakında biz yine Antalya'ya konuk olacağız. Orada da güzel ağırlanmak istiyoruz. Sayın başkanımızın ve şehrin mülki amirlerinin, ve elbette sayın başkanınızın ve yönetim kurulunuzun bu yöndeki tasarruflarının her iki takım taraftarları açısından makul görülmesi ve ona göre hareket edilmesini arzu ediyoruz."

Güneyli: "En güzeli dost olmak"

Dostluk yemeğinde yöneticilerden sonra taraftar gruplarının liderleri de görüş ve düşüncelerini dile getirdi. 07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği Başkanı Gürhan Güneyli, "Geçmişte bir takım sorunlar yaşandı. Ülkemizin bulunduğu durumun farkındayız. Biz üstümüze ne düşüyorsa taraftar grupları olarak yapmaya hazırız. Sadece Konyaspor taraftarlarıyla değil, Türkiye'nin her yerindeki taraftar gruplarıyla istişare yaparak onların şehirlerine gitmeyi ve bu şehirleri tanımayı, gezmeyi istiyoruz. Maalesef deplasmana gittiğimiz şehirlerde önemli sorunların başında geliyor bu durum. Bekleme merkezleri oluşturuluyor şehirlerin dışında ve maç başladıktan sonra ancak stada girebiliyoruz. Bütün taraftar gruplarının en büyük sıkıntılarından biri de budur. Biz yıllarca büyük husumet içinde olduğumuz Bursaspor ve Denizlispor taraftarları ile de yakın geçmişte bir araya gelerek sorunları çözdük. Şimdi biz oraya gittiğimiz onlar bizi misafir ediyor. Onlar Antalya'ya geldiğinde de biz onları misafir ediyoruz. Biz gelelim, karşılıklı telefonlarımızı alalım, zaman zaman görüşelim ve birlikte hareket edelim. Bu tür provokasyonlar çocukların işi. Tribün liderlerine baktığınız zaman hiç birinin tetikleyici açıklamalarını ve paylaşımlarını bulamazsınız. Kulüpler ve taraftarlar bir takım konularda zarar görecek. Biz bunu istemiyoruz."

Nalçacılılar İkinci Başkanı Yusuf Dündar ise hiçbir taraftar grubunun rakip taraftara için deplasman yasağı istemeyeceğini söyledi.

Büyükalanda'da hatıra fotoğrafı

Dostluk yemeğinden sonra her iki kulübün yönetici, tribün liderleri ve taraftarları, günün anısına birbirlerine hediye verdi. Taraftar gruplarının liderleri dostluk ve görüşmelerin devamı için birbirlerinin telefon numaralarını aldı. İki ilin arasındaki mesafenin tam ortası olan 160 buluşmada son olarak hatıra fotoğrafı çektirildi.