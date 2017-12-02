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Antalyaspor Yalova’da Güldü

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Antalyaspor Yalova’da Güldü
Türkiye Basketbol Liginin 12. Haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Antalyaspor'a 16 sayı farkla 96-80 yenildi.

Türkiye Basketbol Liginin 12. Haftasında Yalova Group Belediyespor evinde Antalyaspor'a 16 sayı farkla 96-80 yenildi. Son 2 maçından da galibiyetle ayrılan Akdeniz temsilcisinde Calvin Leslie Jr 34 sayı, 8 ribaunt, Hasan Emir Gökalp 24 ve Robert Lowery Jr 19 sayıyla ön plana çıktılar. 11. yenilgisin alan Yalova ekibinde ise en skorer isim 28 sayıyla Markel Starks oldu.

İlk periyotu 23-20 önde tamamlayan Yalova Group Belediyespor devre arasına da 45-41 üstün girdi. Ancak üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştiren ve hücumda pota altını iyi kullanan Antalyaspor 71-63 öne geçerken, son çeyrekte de iyi oyununu sürdürdü ve maçı 96-80 kazandı.

Salon: 90. Yıl Spor Salonu

Hakemler: Yücel Çilingir, Turgut Işık, Mehmet Onur Sönmez

Yalova Group Belediyespor: Markel Starks xxx 28, Murat Can Esen xxx 18, Onur Sonsırma xx 5, Recep Solak xx10, Melih Kapucu xx 6, Orçun Okkalı x Mustafa Baştürk xx 7, Sinan Sağlam x2, Kris Yanku x 2, Canberk Uzunkaya x 2

Antalyaspor: Robert Lowery Jr xxx 19, Hasan Emir Gökalp xxx24, Özgür Şahin xx 4, Valentin Pastal xx 7, Calvin Leslie Jr xxxx 34, Kemal Canbolat xx 4, Mehmet Umut Özden x, Ömer Sancaklı x 2, Cihan Mumcuoğulları x 2, İlhan Barış Gökalp x

1.Periyot: 23-20 (Yalova lehine)

Devre arası: 45-41 (Yalova lehine)

3.Periyot:63-71 (Antalyaspor lehine)

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