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Antalyaspor’da Fenerbahçe Maçının Hazırlıkları Sürüyor

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Antalyaspor’da Fenerbahçe Maçının Hazırlıkları Sürüyor
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor, mücadelenin hazırlıkların sürdürüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Antalyaspor, mücadelenin hazırlıkların sürdürüyor.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen Antalyaspor, 31. haftada deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Atilla Vehbi konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay, gözetiminde yapılan çalışma koşuyla başladı. Koşunun ardından ısınma hareketleri yapan Antalyasporlu futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştirdi. İstasyon çalışmasıyla süren antrenman yarı alanda yapılan maçla sona erdi. Antalyaspor'da Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Celustka, takımdan ayrı çalıştı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor'da antrenman öncesi deneyimli orta saha oyuncusu Yekta Kurtuluş oğluyla bir süre oynadı. Oğlunu sırtına alan Yekta Kurtuluş, antrenmanın başlamasıyla oğlunu yan sahaya gönderdi. Öte yandan Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi antrenman öncesi takımı ziyaret ederek Samuel Eto'o ve Teknik Direktör Rıza Çalımbay'a Çiçek takdim etti. Antrenmanı izlemeye gelen grup futbolculara baklava da ikram ederken, bazı oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

Kırmızı-beyazlı ekip Fenerbahçe maçının hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenmanla devam edecek.

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