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Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor

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Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 kişi ile deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor, Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 9 kişi ile deplasmanda Atiker Konyaspor ile berabere kalan Antalyaspor, Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'de 9 kişi ile deplasmanda Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalan Antalyaspor, 21. haftada sahasında cumartesi günü Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan çalışma beşerli gruplar halinde koşu ile başladı. Açma germe ve ısınma hareketleri ile devam eden antrenman yarım sahada yapılan çift kale maç ile sona erdi. Çift kale maçı, Samuel Eto'o'nun takımı kazandı. Kırmızı beyazlı takımda hafif sakatlıkları bulunan Sakıp Aytaç ile Yekta Kurtuluş, takımdan ayrı koşu yaptı. İki oyuncu koşunun ardından çalışmalarını salonda sürdürdü. Antrenmanın tamamlanmasının ardından 32 yaşına basan Brezilyalı oyuncu Charles için sahada doğum günü kutlaması yapıldı. Takım kaptanı Eto'o'nun elinden pastasını yiyen Charles, arkadaşlarının yaptığı şakalardan kurtulamadı.

Akdeniz ekibi Antalyaspor, Karabükspor maçının hazırlıklarına yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor

Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor

Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor

Antalyaspor’da Karabükspor Mesaisi Devam Ediyor

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