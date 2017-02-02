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Antalyaspor’da Konyaspor Mesaisi Başladı

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Antalyaspor’da Konyaspor Mesaisi Başladı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından akşam...

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor mücadelenin hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Öte yandan Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Brezilyalı Chico ve Anıl Koç'un doğum günü kesilen pastayla kutlandı.

Süper Lig'de 31 puanla 5. sırada yer alan Antalyaspor, deplasmanda oynayacağı Atiker Konyaspor maçının hazırlıklarına 4 günlük iznin ardından başladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay gözetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenman koşuyla başladı. Koşunun ardından açma germe ve ısınma hareketleri yapan futbolcular daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Top kapma çalışmasından sonra dar alanda pas çalışmaları gerçekleştiren oyuncular çift kale maçla antrenmanı tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, çift kale maçta sık sık oyuncularını uyardı. Öte yandan Antalyaspor'un transferin son günü kadrosuna kattığı Fildişi Sahilleri'nden Drole ve İsviçre'nin Grosshoppers takımından transfer edilen Harun Alpsoy'da takımla birlikte ilk antrenmanlarına katıldı.

Antrenmanın ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Brezilyalı Chico Ve Anıl Koç'un doğum günü kesilen pastayla kutlandı. Pasta kesiminin ardından bazı futbolcular pastayı birbirlerine atarken, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve Chico'nun kafasına kırmızı beyazlı oyuncular pasta sürdü.

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