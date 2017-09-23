Antalyaspor’da Osmanlıspor Hazırlıkları

Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, son provalarını yaptı.

Süper Lig'in 6. haftasında Osmanlıspor'u konuk edecek olan Antalyaspor, son provalarını yaptı.

Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, 25 Eylül Pazartesi günü oynanacak Osmanlıspor maçında uygulanacak oyun taktiklerini çalıştı. Altyapı Antrenörü David Badia gözetiminde yapılan antrenman 1.5 saat sürdü. İdmanın son bölümünü Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk de izledi. Başkan Öztürk, futbolculara Osmanlıspor maçı için başarı dileklerinde bulundu.