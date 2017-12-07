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Antalyaspor’dan Leonardo’ya Teşekkür

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Antalyaspor’dan Leonardo’ya Teşekkür
Antalyaspor yolların ayrıldığı Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo Araujo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Antalyaspor yolların ayrıldığı Brezilyalı Teknik Direktör Leonardo Araujo'ya hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Antalyaspor Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yolların ayrılmasının ardından kulübün internet sitesinden resmi açıklama yaptı. Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasında, "Teknik Direktör Leonardo Araujo ile yollarımız karşılıklı anlaşarak ayrılmıştır. Kendisine, bugüne kadar kulübümüze verdiği katkılardan dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor yaşantısında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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