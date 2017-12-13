Antalyaspor’un Başkan Adayı Biçikçi’den Nasri Ve Menez’e Şok

Ali Şafak Öztürk'ün Antalyaspor başkanlığını bırakmasının ardından ilk aday belli oldu.

Ali Şafak Öztürk'ün Antalyaspor başkanlığını bırakmasının ardından ilk aday belli oldu. Daha önce Antalyaspor'da 5 yıl futbol oynamış Sancar Biçikçi aday olduğunu duyurdu. Eski Başkan Ali Şafak Öztürk ve yönetiminin kulübü borç batağında bıraktığını savunan Biçikçi, başkan seçilmesi halinde Eto'o hariç tüm yıldızları devre arasında satışa koyacağını söyledi.

7 Aralık'taki olağanüstü genel kurulunun iptal edilmesi ve mevcut başkan Ali Şafak Öztürk'ün bir gün sonra istifa ettiğini açıklamasının ardından, başkanlık konusu arap saçına dönen Antalyaspor'da ilk başkan adayı, kulübün eski sporcularından turizmci Sancar Biçikçi oldu. Antalyaspor'a sahip çıkmak için aday olduğunu belirten Biçikçi, eski başkan Öztürk ve yönetimini transfer ve mali yönetimle ilgili eleştiri yağmuruna tuttu. Başkan olması halinde Eto'o hariç, Nasri ve Menez gibi yıldızları devre arasın göndereceğini söyledi.

"Bu kulüp sahipsiz kalmaz"

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Sancar Biçikçi, kulübün sahipsiz olmadığını göstermek amacıyla aday olduğunu belirterek, "Biz bu kulübe yıllarca emek vermiş, yöneticiliğine kadar yapmış insanlarız. Kulüp sahipsiz kalmaz, sahipsiz bırakmayız anlamında bir çıkış yaptık ama kamuoyundan çok olumlu tepkiler alıyoruz. Birilerinin desteği olmadıktan sonra olacağını tahmin etmiyorum işin doğrusu ama biz her şeyimizle hazırız" dedi.

"Büyük bir enkaz bıraktı"

Destek olunduğu takdirde ilk genel kurulda adaylığını koyacağını belirten Biçikçi, eski başkan ve yönetimini eleştirerek, "Destekleyenler "paralı insanlar geldi de ne oldu?" diyorlar. Ben de aynı fikirdeyim. Paralı insanlar daha çok borçla bıraktılar, daha çok işin içinden çıkılmaz hale getirdiler kulübü. Türkiye'nin en zenginlerinden birisi geldi, şu anda bıraktığı büyük bir enkaz bence. Böyle bir şey olamaz. Bu takımın mutlaka istikrara ve kurumsallaşmaya ihtiyacı var. Hiç olmazsa biz bu işin mutfağından gelen insanlarız. Bu şehrin dinamiklerini de çok iyi biliyoruz. Kim ne yapar, Antalyaspor'a kimler faydalı olur, kimler menfaat için olur, kimler gönülden sevenlerdir, bunların hepsini biliyoruz. Burada önemli şey dernek ve belediye başkanımız Menderes Türel. Bunda onun desteği önemli. Bizler sahip çıkıyoruz ama eğer destek olunmazsa bir anlamı yok. Bizim korkumuz şu; bir Mersin İdmanyurdu, Kayseri Erciyesspor, bir eski Sakaryaspor, Koceli ve Eskişehir'in şu anki durumunu biliyoruz, o durumlara gelmemesi için mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Eto'o hariç tüm yıldızları devre arasında kulüp bulma çağrısı yapacağım"

Antalyaspor'un giderlerinin oldukça fazla olduğunu ve bu giderlerin asgariye indirilmediği müddetçe başarının mümkün olmayacağını ifade eden Biçikçi, "Müthiş giderler var. Bunları zaten asgariye çekmedikten sonra Antalyaspor'un düzlüğe çıkması mümkün değil. Antalya'da bu bütçeyi, bu finansı da sağlayacak bir babayiğidin olduğuna inanmıyorum. Eto'o haricindeki bütün yıldızları, devre arasında kulüp bulma çağrısı yaparım. Nasri, Menez bunlar. Geçen sene başarılı olan kadro vardı. Harun diye genç bir takımdan arkadaşımız yetişti, genç takımdan yine 2-3 tane daha takip ettiğim futbolcu var. Onları empoze ederim, eğer paramız olursa, iş adamlarına söylenir, turizmcilere söylenir, katkıları olursa yıldız değil, 24 yaş altı 1-2 tane takımın içine monte edilecek. Bu takım zaten düşmez. Bu takımın dengelerini bozdukları için bu duruma geldi" dedi.

"Rıza Çalımbay'ın gönderilişi hataydı"

Rıza Çalımbay'ın gönderilişinin son derece yanlış olduğunu kaydeden Biçikçi, "Milli takımdan arkadaşım. Olağanüstü güzel bir insandır. Gerçekleştirdiği başarılar, Antalyaspor'a verdiği katkıyı biliyoruz. Onun gitmesi zaten bence yanlıştı. Rıza hocayı döndürmek mümkün değil ama yerli bir hocanın takımın başına gelmesinden yanayım. Yabancının Antalyaspor'a katkı sağlayacağını düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.