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Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor

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Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını Pazar günü tamamlıyor.

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig 2017-2018 sezonu 1. etap kamp çalışmalarını Pazar günü tamamlıyor. İki gün izin yapacak olan kırmızı-beyazlı takım, 19 Temmuz'da Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek.

Antalyaspor, Bolu Gerede 3 Temmuz'da başladığı 1. etap kamp çalışmalarını pazar günü tamamlıyor. Teknik Direktör Rıza Çalımbay, yönetiminde hazırlıklarını sürdüren kırmızı-beyazlılar bugün günün ilk antrenmanında takıma dayanıklılık koşuları yaptı. Takımı beşerli gruplara ayıran deneyimli teknik adam, futbolcuları sahanın çevresinde farklı tempolarda koşturdu. Dayanıklılık koşusunun andından dar alanda ikili mücadele ve taktiksel çalışmalar yapıldı. Antalyaspor cumartesi günü saat 18.00'de ilk hazırlık maçında Boluspor ile karşılaşacak. 13 günlük 1. etap kamp çalışmalarını Pazar günü sonlandıracak olan Antalyaspor'da futbolculara iki günlük izin verilecek. Kırmızı beyazlı takım, 19 Temmuz'da İstanbul'da toplanacak, daha sonra 10 günlük ikinci kamp çalışmaları için Avusturya'nın Salzburg kentine gidecek.

Antalyaspor kampına jandarma ziyareti

Bolu-Gerede Jandarma İlçe Komutanlığı personeli, Antalyasporun kampını ziyaret etti. Takımımızın kamp yaptığı tesise gelen jandarma görevlileri, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile görüşüp yeni sezon için başarı dileklerinde bulundu. Antrenman öncesi sahaya da gelen jandarma görevlileri, kırmızı-beyazlılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor

Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor

Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor

Antalyaspor’un Bolu Kampı Bitiyor

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