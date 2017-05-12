  • BIST 94.996
  • Altın 140,964
  • Dolar 3,5695
  • Euro 3,8991
  • Samsun 14 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 18 °C
  • İzmir 21 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 13 °C
  • Giresun 14 °C
  • Amasya 16 °C
  • Rize 16 °C
  • Trabzon 14 °C

Antalya’ya Çinli Kardeş

» »
Antalya’ya Çinli Kardeş
Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol ile iki şehir arasında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Çin Hükümet yetkilileri ve Anhui eyaleti temsilcileri katıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın doğal, kültürel, endüstriyel ve turizm avantajları ile yatırım politikalarını anlattı. Türkiye'nin Avrasya kavşağında önemli bir düğüm noktasında olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Çin'de başlayıp ülkemizde biten Antik İpek Yolu'nun tarihi önemine ve Türkiye ile Çin arasındaki kadim dostluğa değindi.

Antalya'nın Türkiye'nin güneyinde ve Akdeniz havzasında yer aldığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, konuşmasına; "2 milyon nüfuslu Antalya, zengin turistik kaynaklara sahip 640 km uzunluğundaki sahil şeridi ve dünyaca ünlü çok sayıda plajı, limanı, antik kenti ile ünlü bir turizm bölgesidir. Antalya Türkiye'nin turizm başkenti Tarım ve ticarette öncü ve önemli bir şehir. Turizm, tarım ve ticaretin yanı sıra sanayide hızla gelişen bir şehir. Özellikle mekanik ve elektronik sanayiye geç başlamış olmasına rağmen çok büyük bir kalkınma potansiyeline sahip bulunuyor. Şehirlerimiz arasında gelişerek devam edeceğine inandığım işbirliği çerçevesinde, bu potansiyeli değerlendireceğimizi umuyorum. " dedi.

Anhui eyaletinin başkenti Hefei Belediyesinin de ziyaret edilerek, kurulması planlanan TurkTown ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol ile iki şehir arasında ticaret, yatırım, turizm, kültür-sanat ve eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Antalya’ya Çinli Kardeş

Antalya’ya Çinli Kardeş

Antalya’ya Çinli Kardeş

Antalya’ya Çinli Kardeş

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Güvençer Anneler Gününü Kutladı Soma’yı Andı12 Mayıs 2017 Cuma 19:58
  • Van’da Avni Anıl Konseri12 Mayıs 2017 Cuma 19:53
  • Bendimahi Ve Çelebibağı Sulak Alan Yönetim Planı Eğitim Toplantısı Başladı12 Mayıs 2017 Cuma 19:48
  • Van’da Dünya Göçmen Kuşlar Günü12 Mayıs 2017 Cuma 19:33
  • Ilgazlı Miniklerin Anneler Günü Heyecanı12 Mayıs 2017 Cuma 19:33
  • Chp Besni İlçe Başkanı Kılınç’tan Kılıçdaroğlu’na Destek12 Mayıs 2017 Cuma 19:28
  • Başkan Görmez Benzin İstasyonlarıyla İlgili İddialara Yanıt Verdi12 Mayıs 2017 Cuma 19:23
  • Ak Parti Konya İl Danışma Meclisi Yapıldı12 Mayıs 2017 Cuma 19:23
  • Sağlık İçin Yürüdüler12 Mayıs 2017 Cuma 19:18
  • B.b. Erzurumspor: 1 - Amedspor: 012 Mayıs 2017 Cuma 19:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti