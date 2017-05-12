Antalya’ya Çinli Kardeş

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı.

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei ile Antalya arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol ile iki şehir arasında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Çin'in Anhui eyaletinin başkenti Hefei'de düzenlenen protokol törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile Çin Hükümet yetkilileri ve Anhui eyaleti temsilcileri katıldı. Törende konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya'nın doğal, kültürel, endüstriyel ve turizm avantajları ile yatırım politikalarını anlattı. Türkiye'nin Avrasya kavşağında önemli bir düğüm noktasında olduğunu belirten Vali Karaloğlu, Çin'de başlayıp ülkemizde biten Antik İpek Yolu'nun tarihi önemine ve Türkiye ile Çin arasındaki kadim dostluğa değindi.

Antalya'nın Türkiye'nin güneyinde ve Akdeniz havzasında yer aldığına dikkat çeken Vali Karaloğlu, konuşmasına; "2 milyon nüfuslu Antalya, zengin turistik kaynaklara sahip 640 km uzunluğundaki sahil şeridi ve dünyaca ünlü çok sayıda plajı, limanı, antik kenti ile ünlü bir turizm bölgesidir. Antalya Türkiye'nin turizm başkenti Tarım ve ticarette öncü ve önemli bir şehir. Turizm, tarım ve ticaretin yanı sıra sanayide hızla gelişen bir şehir. Özellikle mekanik ve elektronik sanayiye geç başlamış olmasına rağmen çok büyük bir kalkınma potansiyeline sahip bulunuyor. Şehirlerimiz arasında gelişerek devam edeceğine inandığım işbirliği çerçevesinde, bu potansiyeli değerlendireceğimizi umuyorum. " dedi.

Anhui eyaletinin başkenti Hefei Belediyesinin de ziyaret edilerek, kurulması planlanan TurkTown ile ilgili niyet mektubunun imzalandığı protokol ile iki şehir arasında ticaret, yatırım, turizm, kültür-sanat ve eğitim alanlarında ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.