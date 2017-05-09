Antep Fıstığında Düşük Rekolte Beklentisi Fiyatı Yükseltti

Antep fıstığında bu yıl beklenen düşük rekolte nedeniyle fıstık fiyatı önceki yıla göre 10-15 TL arttı.

Antep fıstığında bu yıl beklenen düşük rekolte nedeniyle fıstık fiyatı önceki yıla göre 10-15 TL arttı.

Her yıl rekoltede yaşanan düzensizlik nedeniyle fiyatlarda ciddi değişimler yaşanan Antep fıstığı bu yıl da ortalama 10-15 TL zamlandı. Fıstıklar kalitesine göre 35 ile 50 TL arasından satışa sunuluyor. Önceki yılın kırmızı kabuklu fıstığı ise kalitesine göre 15 ile 33 TL arasında alıcı buluyor.

Yüksek fiyatlarda fıstığın üreticilerden tüketicilere kadar birkaç komisyoncunun elinden geçmesinin de etkili olduğu belirtiliyor. Artan fiyatlardan ise esnaf da vatandaşlar da şikayetçi.

Yüksek fiyat nedeniyle vatandaşın olduğu kadar satıcının da zor durumda kaldığını belirten esnaflardan Ömer Faruk Çiftçi, "Fıstık bu yıl fazla çıkmadı. Bazı büyük stokçularda ellerindeki fıstıkları bekleterek fıstık fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu yüzden de fiyatlarda ciddi artış yaşanıyor. Önceden 4-5 kilo alan kişiler şimdilerde yarım kilo veya 1 kilo alıp gidiyor" dedi.

Elmacı Pazarı esnaflarından Zeynal Abidin Karaoğlu ise "Emek çok pahalı, herkesin emeği kendisine değerli. Fıstığın fiyatı 100 TL olsa üretici arkadaşım, "fıstık ucuz gitti" der. Fıstığın kilosu 10 TL'ye düşse bu kez tüketici fıstığın kilosunu yine çok pahalı bulur. Her şeyin bir değeri vardır ve herkes de buna saygı göstermelidir" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar da en düşük kalite fıstığın fiyatının 35 TL olduğunu belirterek, fiyatlardan yakındı.