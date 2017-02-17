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Antep Fıstığını En Çok Yetiştiren İl Gaziantep, En Verimli Yer Diyarbakır

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Antep Fıstığını En Çok Yetiştiren İl Gaziantep, En Verimli Yer Diyarbakır
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında en çok Antep fıstığı yetiştiren il Gaziantep olurken, ağaç başına verimin en yüksek...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2016 yılında en çok Antep fıstığı yetiştiren il Gaziantep olurken, ağaç başına verimin en yüksek gerçekleştiği yer ise Diyarbakır oldu.

TÜİK araştırmasına göre, 2016 yılında Gaziantep'te dikili bulunan 21 milyon 982 bin 745 adet fıstık ağacından toplam 17 milyon 181 bin 970'inden toplam 75 bin 298 ton Antep fıstığı alındı. Gaziantep bu rakamlarla en çok Antep fıstığı yetiştiren iller sıralamasında birinci oldu.

Gaziantep'i 13 milyon 811 bin 910 adet ağaçtan toplanan 48 bin 106 ton fıstık ile Şanlıurfa alırken, üçüncü sırada 4 milyon 452 bin 832 ağaçtan 18 bin 758 ton ürünün alındığı Adıyaman, dördüncü sıra ise 2 milyon 809 bin ağaçtan yapılan 6 bin 713 tonluk üretim ile Siirt yer aldı.

En verimli Diyarbakır

Toplamda 42 milyon 57 bin 4 ağaçtan toplam 170 bin ton Antep fıstığı üretilirken, 154 bin 241 ağaçtan toplamda 2 bin 224 ton fıstığın elde edildiği Diyarbakır ise ağaç başına en fazla verimin olduğu yer oldu. Diyarbakır'da ağaç başına verim 14 kilogram oldu. Aynı istatistiklerde Mardin'de ağaç başına ortalama verimi 9 kilogram, Kahramanmaraş'ta 8 kilogram, Malatya'da 7 kilogram, Batman, İzmir ve Denizli'de 5 kilogram Şırnak, Mersin, Adıyaman ve Gaziantep'te 4 kilogram olarak açıklandı.

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