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Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı

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Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Antep'in destansı savunmasının, filmi çekilip, kitabı yazıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Antep'in destansı savunmasının, filmi çekilip, kitabı yazıldı.

Antep'e "Gazi" unvanı verilişinin 96. yıl dönümü etkinlikleri törenlerle kutlanmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Antep'in direnişinin konu alındığı,'Bir Şehrin Filmi" adlı film, izleyicileriyle buluştu. İsimsiz binlerce şehidin adına çekilen örnek filmde, Antep'in savunmasında yer alan komutan, kadın, çocuk ve halkın direnişi fotoğraflarla desteklendi. Fransız ve İngilizler tarafından işgale uğrayan Antep'te halkın tarihin en şanlı direnişini gösterdiğine vurgu yapılan filmde, araştırmacı ve yazarlardan alınan bilgilere verildi. Konferans Salonu'ndaki program Antakya Medeniyetler Korosu'nun konseriyle devam etti.

Gaziantep'in herhangi bir şehir olmadığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Anadolu herhangi bir Anadolu değil. Benim ülkem de herhangi bir ülke değil. İşte bu yüzden üzerimizdeki bu emanet ve sorumlulukla tarihimizden aldığımız ilhamla belgeseller hazırlıyoruz. "Söz uçar yazı kalır" diye geçmişte bu yaşananları kitaba geçiriyoruz, filme alıyoruz. Kültürel belediyeciliğin en büyük gücü olan geçmişi iyi anlatmak, bu yazıların dışında resmetmek, bu yaşananları bir sanata dönüştürmektir. Bu yüzden dünyanın en iddialı panaromik müzesini hazırlıyoruz. Gaziantep'in 11 aylık mücadelesini yansıtacağız" dedi.

Başkan Şahin, atalarının kendilerine bıraktığı 96 yıllık mücadeleyi sonuna kadar yaşatacaklarını belirterek,"Bu mücadelenin bir milli mücadele olduğunu, bir seferberlik olduğunu biliyoruz. Demeye çalıştığım şey, sizinle gurur duyuyorum. Ecdadımızla gurur duyuyoruz. Şanlı tarihimizle gurur duyuyoruz. Her şeye rağmen 2016 geldi ve geçti. Yüreğimizi deldi ve geçti. Yaşamadığımız ve düşünemeyeceğimiz bir kabus gibi geldi geçti. Ama şunu biliyorum ki en kötüsü geride kaldı. Nasıl 96 yıl önce atalarımız o mücadeleyi verdiyse yine biz o mücadeleyi bugün verdik. O karanlık tünelden ışığın gözüktüğünü görüyorum. Ben görüyorum, siz görüyorsunuz. Çünkü bizler birbirimizi çok seviyoruz. Emanetiniz emin ellerde, rahat uyuyun. Allah'ın izniyle 15 Temmuz'u aydınlığa çıkaran milli irade, geleceği çok daha güzel bir şekilde inşa edecektir" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunu anlatan belgesel film izlendi. Etkinliğe, Vali Ali Yerlikaya, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ile beraberindekiler ve vatandaşlar katıldı.

Dönemin komutanı Fevzi Çakmak'ın girişimleri ile Güney Cephesi'nde yaşananların bir filme alınması isteğinin olduğuna vurgu yapılan filmde özetle şunlar anlatılıyor:

"1935 yılında Gaziantep'te yaşananlar bir filme alınır. Genel Kurmay Başkanlığı bünyesinde oluşturulan bir film ekibi, Antep'e gider ve burada bir hafta kalarak filmin nerede çekileceğine karar verir. Filmde yer alan kişiler Antep savunmasında bizzat yer alan kişilerdir. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı bizzat bu savunmada yer alan insanlardır. Dönemin gazilerinden alınan bilgiler ile çekilen filmde seslendirme yoktur. Filmin içinde kalabalık bir grup tarafından taşınan şehit cenazesi olduğu ve muhtemelen bunun Antep savunmasında önemli rol alan Şehit Kamil veya Şehit Şahin Bey olduğu ifade ediliyor. Sahnede vatandaşların Fransızları protesto etmeleri, Çınarlı Cephesi, Mardintepe'de savunma yapan askerler, bu askerlere cephane ile erzak taşıyan kadınlar ve çocukların görüntüleri ile destekleniyor. Cephede erkeğin yerine nöbet tutan kadınlar ve yemek yiyen erkeklerin görüntülerinin yanı sıra savaş için yapılan silah atölyelerine yer veriliyor."

Filimde oynayanların söyledikleri ise "Antep'in Direnişi, Bir Şehrin Filmi" isimli kitapta kayıt altına alındı. 110 sayfadan oluşan kitapta Antep savunmasında yer alanların fotoğrafları ve anlattıklarına yer verildi.

Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı

Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı

Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı

Antep Savunmasının Filmi Çekilip, Kitabı Yazıldı

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