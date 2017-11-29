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Antik Side Kentsel Tasarım Projesi’nde 2. Etap Başlıyor

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Antik Side Kentsel Tasarım Projesi’nde 2. Etap Başlıyor
Antalya Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Manavgat Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Antik Side Kentsel Tasarım...

Antalya Valiliği, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Manavgat Belediyesi tarafından ortaklaşa yürütülen "Antik Side Kentsel Tasarım Projesi"nin 2. Etap çalışmaları başlıyor.

Manavgat Belediyesi'nin Side'de yürüttüğü Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin 2. Etap çalışmalarına başlandı. Her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Side de hazırlanan projenin 2. Etabının daha sorunsuz uygulanabilmesi ve Koruma Amaçlı İmar Planına uygun yapıların bölgeye kazandırılması amacıyla mülk sahiplerinin katkısıyla yıkım çalışmaları da bir yandan devam ediyor. Yıkım çalışmalarına Manavgat Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü ekipleri destek veriyor.

Mayıs 2018'de tamamlanacak

Antik Side Kentsel Tasarım Projesi'nin 1. Etabında 19 bin 547 metrekarelik alan düzenlemesi Mayıs 2017'de tamamlanmış, uygulama çalışmalarına ise turizm sezonunun başlaması ile ara verilmişti. Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından desteklenen, Antik Side Kentsel Tasarım Projesi 2. Etap Uygulama İşi kapsamında toplam 15 bin 723 metrekarelik traverten düzenlemesinin yapılacağı belirtildi. Yapımının Mayıs 2018'de tamamlanması hedeflenen çalışmalar kapsamında, Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylı olarak, bilgilendirme levhaları, sınır bariyeri, korkuluklar, yönlendirme levhaları, aydınlatma direkleri, yangın hidrantları ve oturma banklarının da yapılacağı açıklandı.

Belediye her çarşamba halkı bilgilendirecek

Antik Side'de devam edecek 2. etap çalışmaları süresince, Manavgat Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü ekipleri tarafından, her Çarşamba günü Saat 09.00-12.00 arasında Antik Side içerisinde yer alan Kültür Evi'nde, vatandaşların talep ve isteklerinin değerlendirileceği açıklandı. Side'deki çalışmalar tamamlandığında tarihe yakışan yenilenen yüzü ile turizme çok önemli katkılar sağlayacağını belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, bu amaçla Side'de gece gündüz çalıştıklarını dile getirdi.

Sözen: "Emek ve cesaret isteyen bir çalışma"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "3000 yıllık tarihi geçmişe sahip olan Side'mizde bu güne kadar yapılamayan büyük, zor ve meşakkatli bir çalışmayı ekibimle yürütüyor olmaktan gurur duyuyorum. 4 odaklı meydan ve bunları birbirine bağlayan cadde ve sokakların doğal taşlarla kaplanması sürecini el birliğiyle tamamladık. İlk etap çalışmaları sürecinde bizlere katkısı olan tüm kurumlara ve halkımıza teşekkür ediyorum. Şimdi 2. Etap çalışmalarımız başlayacak. Side'yi daha karakteristik bir yapıya dönüştürmek ve kullanışlı hale getirmek istiyoruz. Side bütün dünyaya mal olan bir yer. Side'mizi ayrıca yapısına uygun taş, cumbalı binalarla donatmaya devam edeceğiz. Bu süreç emek, cesaret istiyor. Herkesin Side'deki değişim sürecine inanmaları gerekiyor. Mülk sahiplerine de verdikleri desteklere teşekkür ediyorum. Maddi ve manevi katkıda bulunan kıymetli Antalya Valiliğimize, Müzemize, Side'ye inanan, emek veren kazı ekiplerine yürekten teşekkür ediyoruz. 2. Etap çalışmalarımızla ilgili olarak vatandaşlarımız kafalarına takılan bütün soruların cevabını, her Çarşamba günü ekiplerimizden Kültür Evi'ne gelmek suretiyle alabilir" dedi.

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