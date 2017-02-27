Antrenmanda Düşen Tekvandocu Hastanelik Oldu

Şanlıurfa'da antrenman sırasında dengesini kaybederek düşen tekvandocu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da antrenman sırasında dengesini kaybederek düşen tekvandocu yaralanarak, hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Şanlıurfa GAP Arena Kapalı Spor salonunda eğiticisinin gözetiminde antrenman yapan M.D. isimli tekvandocu, dengesini kaybeden sert zemine çakıldı. Baygınlık geçiren sporcu için 112 ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk tedavisinin ardından küçük sporcuyu ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak, tedavi altına alındı.

İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmadığı belirtilen çocuk sporcunun, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.