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Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi

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Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi
Kayseri Şekerspor alt yapı antrenörü Özhan Özer, kız arkadaşı Esra Yamaner'e yeşil sahada evlilik teklifi yaptı.

Kayseri Şekerspor alt yapı antrenörü Özhan Özer, kız arkadaşı Esra Yamaner'e yeşil sahada evlilik teklifi yaptı.

Sümer Stadı'nda oynanan U17 Ligi Play-Off ikinci maçı öncesi saha içerisinde yapılan organizasyonda geçtiğimiz hafta sonu sözlenen Özhan Özer, Esra Yamaner'e sürpriz evlilik teklifi hazırladı.

Karşılaşma öncesinde Özhan Özer sahaya kız arkadaşı ile geldiği anda futbolcular tarafından "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açıldı. Kayseri Şekerspor U17 ile demirspor U17 maçı öncesinde açılan sürpriz pankart sonrasında Özhan Özer, "evet" yanıtını aldıktan sonra tek taş yüzüğü Esra Yamaner'in parmağına taktı.

Çift, futbolcular ve arkadaşları tarafından tebrik edildi.

Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi

Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi

Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi

Antrenör’den Yeşil Sahada Evlilik Teklifi

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