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Aöf’te İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Hizmete Açıldı

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Aöf’te İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Hizmete Açıldı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (ÖTAG) tarafından...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bünyesinde faaliyet gösteren Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi (ÖTAG) tarafından kurulan "İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı"nın açılışı gerçekleştirildi.

Öğrenme Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Birimi 1'inci katta hizmete açılan laboratuvarın açılışına, Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney ve ÖTAG Birim Sorumlusu Doç. Dr. Köksal Büyük'ün yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı.

Açılışın ardından Açıköğretim Fakültesi Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Nilgün Özdamar Keskin tarafından ÖTAG'ın yürüttüğü çalışmaların katılımcılarla paylaşıldığı bir sunum gerçekleştirildi. İnsan bilgisayar etkileşimi kullanılabilirliğinden hareketle başlatılan proje hakkındaki düşüncelerini dile getiren Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı ve Açıköğretim Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yücel Güney, "Bundan sonraki süreçte de farklı projelerin üretileceğini düşünüyorum. Daha başka proje grupları da bundan sonrası için olacaktır. Açıköğretimin bu tarz projelere çok ihtiyacı var. Bu konuda ne kadar çok birliktelik ve proje ortaya çıkarsa hepsini dinlemek isterim. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diliyorum" dedi.

Aöf’te İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Hizmete Açıldı

Aöf’te İnsan Bilgisayar Etkileşimi Laboratuvarı Hizmete Açıldı

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