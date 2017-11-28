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Aöf’ten Terör Gazisi Öğrenciye Ziyaret

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Aöf’ten Terör Gazisi Öğrenciye Ziyaret
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sorumluları, Açıköğretim Sistemi ara sınavları öncesinde terör gazisi Jandarma Astsubay Çavuş Muazffer Oktay'ı...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sorumluları, Açıköğretim Sistemi ara sınavları öncesinde terör gazisi Jandarma Astsubay Çavuş Muazffer Oktay'ı ziyaret etti.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, engelli bireylere eğitimde fırsat eşitliği sağlamaya devam ediyor. Açıköğretim Sistemi öğrencisi olan terör gazisi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay, 25-26 Kasım tarihlerinde gerçekleşen Açıköğretim Sistemi Güz dönemi ara sınavları öncesi Açıköğretim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Muhammet Recep Okur, Açıköğretim Fakültesi Fakülte Sekreteri Hasan Akın, Sosyal Bilimleri Enstitüsü Enstitü Sekreteri Tuman Açıkgöz ve Sağlık Programları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan Kuş tarafından ziyaret edildi. Sistem hakkında öneri ve istekleri alınan Muzaffer Oktay'a sınavlarında başarılar dilendi.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Muzaffer Oktay ise Açıköğretim Sisteminde engellilere yönelik olumlu düzenlemeler yaşandığını ifade etti.

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