Aort Yaralanması Teşhisiyle Tedaviye Alındı, 45 Günde Ayağa Kalktı

Trafik kazası sonucu travmaya bağlı olarak aort yaralanması teşhisi ile tedavi altına alınan Okay Kalender, yaklaşık 45 günlük tedavinin ardından sağlığına...

Trafik kazası sonucu travmaya bağlı olarak aort yaralanması teşhisi ile tedavi altına alınan Okay Kalender, yaklaşık 45 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Rize'nin Gülbahar Mahallesi'nde 19 Ocak 2017 tarihinde geçirmiş olduğu trafik kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine bilinci kapalı olarak ambulansla getirilen 32 yaşındaki Oktay Kalender, tedavi altına alınarak solunum makinesi bağlandı.

Yapılan tedavilere ve uygulanan yöntemlere olumlu cevap veren Kalender, kazadan yaklaşık 45 gün sonra ayağa kalktı. Oktay, Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi'nden yürüyerek taburcu edildi.

Operasyonu gerçekleştiren hekimlerden Yrd.Doç.Dr. Gökhan İlhan, trafik kazalarından sonra en sık ölüm nedenlerinden birinin göğüs travması sonrası görülen aort (ana damar) yaralanmaları olduğunu belirterek, "Aort yaralanması ve rüptürü (patlaması) olan hastaların yüzde 80-85'i olay yerinde kaybedilirken, ancak yüzde 15-20'si hastaneye canlı olarak ulaşabilir. Ulaşanların da yüzde 50'den fazlasının ilk 24 saatte kaybedildiği tahmin edilmektedir. Travmaya bağlı aort yaralanmalarında erken tanı ve erken cerrahi müdahale sonuçları iyileştirmektedir" dedi

Yaklaşık 45 gün süren tedavinin ardından yürüyerek hastaneden ayrılan Oktay Kalender ise, "Yaşayacak günüm varmış. Hocalarımın da yardımıyla hayata tutundum. Beni tedavi eden, benimle ilgilenen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Üç ameliyat geçirdi

Hastane yöneticisi Prof. Dr. Hasan Türüt ise, Oktay'ı geldiği günden beri takip ettiklerini belirterek, "Göğüs cerrahisi ekibi olarak ona oldukça zor bir ameliyat uyguladık. Geçirdiği aort yaralanması tamiri ameliyatının üstüne bu zor girişimi de atlattı. Bu dönem sonrası ona üçüncü ameliyatı da uyguladık. Biz hekimlerin en büyük mutluluğu hastalarımızın ağrısının dinmiş olduğunu görmek ve sağ salim onları taburcu ederken ağızlarından "Allah razı olsun hocam" lafzını duymaktır" ifadelerini kullandı.