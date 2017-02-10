Aosb’de Finansmana Erişim Semineri

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen "Yeni Kredi İmkanları, Teminatlı veya Teminatsız Finans Kaynakları" konulu seminer, sanayicilerin yoğun...

Antalya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) düzenlenen "Yeni Kredi İmkanları, Teminatlı veya Teminatsız Finans Kaynakları" konulu seminer, sanayicilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Kredi Garanti Fonu (KGF) Antalya Müdürü Hasan Bulut Bilir, Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar'ın davetlisi olarak, Bölge sanayicileri ile bir araya geldi. Antalya OSB Bölge Müdürlüğü idari hizmet binasında Yeni Kredi İmkanları, Teminatlı veya Teminatsız Finans Kaynakları konulu bir seminer gerçekleştiren Bilir, iş adamlarına finansmana erişim ve mevzuatlar hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Bölge sanayicilerinin yoğun katılım gösterdiği seminerin moderatörlüğünü Antalya OSB Başkanı Ali Bahar yaptı.

Finansmana erişim kolay olmalı

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Bölge sanayicisinin yatırımlarını sürdürebilmesi için finans kaynaklarına zamanında ve kolay bir şekilde erişmesinin önemli olduğunu vurguladı. KGF ile tesis edilen diyalog ortamının Bölge sanayicisine fayda sağlayan bir işbirliğine dönüşeceğini belirten Bahar, "Sanayicilerimizin konunun birinci derece muhatapları ile bir araya gelip şeffaf bir ortamda tüm sorunlarını dile getirmeleri, istek ve taleplerine karşılık bulabilmesi için bu buluşmayı gerçekleştirdik. KGF, finansmana erişim sürecinde önemli bir rol üstleniyor. Dolayısıyla finansmana erişim sürecinde kendilerinden daha fazla kolaylık bekliyoruz. Bu gün gerçekleştirdiğimiz bu buluşma işbirliğimizin artması yolunda atılan adımların ilkidir" dedi.

İkinci toplantı bankacılar ile

Kısa bir süre sonra banka müdürleri ile de bir toplantı gerçekleştireceklerini, bu toplantıda her iki tarafın talep ve beklentilerinin masaya yatırılacağını aktaran Bahar, "Bankalar ile yatırımcıların asgari müşterekte bir araya gelmesi bir gerekliliktir. Yatırımların sürmesi için iki tarafın menfaatlerini gözeten bir süreç izlenmesi, mevcut sürecin yeniden yapılandırılması gerektiğini düşünüyoruz. KGF ile kurduğumuz bağın sanayicilerimize olumlu yansımaları olacağı kanaatindeyiz. Aynı yansımanın bankalar nezdinde de gerçekleşmesi için bir masanın etrafında toplanıp istişarelerde bulunacağız" şeklinde konuştu.

KOBİ'ler desteklenmeli

KGF Antalya Müdürü Bilir ise, KGF hakkında bilgi verdi. KOBİ'lere çok önem verdiklerini belirten Bilir, "Ülkemizin küresel ekonomik sisteminde güçlü bir rol üstlenebilmesi için KOBİ'lerin rekabet gücü artırılmalı, verimlilikleri yükseltilmeli, uluslararası piyasalarla entegrasyon süreçleri doğru stratejilerle desteklenmelidir" ifadelerini kullandı. KOBİ'lerin finansmana erişiminde tek ve doğru adresin KGF olduğunu dile getiren Bilir, KGF'nin toplam kefalet hacminden kadın ve genç girişimcilerin, esnaf ve sanatkarların, tarımsal işletmelerin, çiftçilerin, serbest meslek mensuplarının ve KOBİ ölçeğinden büyük işletmelerin faydalanabildiğini söyledi.