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Apartman Değil Ağaç

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Apartman Değil Ağaç
Bursa'nın İznik ilçesinde, tek bir meyve ağacında canbaz gibi dizilen çiftçiler görenleri şaşırttı.

Bursa'nın İznik ilçesinde, tek bir meyve ağacında canbaz gibi dizilen çiftçiler görenleri şaşırttı.

İznik'te bir meyve bahçesinde cep telefonuyla çekilen görüntüler görenleri şaşırtıyor. 5 kişi aynı anda adeta canbaz gibi dallara çıkarak budama yapıyor. Avdan yaylasında çekilen bu görüntüler aslında baharın habercisi. İki ay sonra filizlenecek meyve ağaçlarını budayan Dereköylü 5 çiftçinin çalışma anını ölümsüzleştiren bu görüntüler sanat eserini andırıyor.

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