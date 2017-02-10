Apartman Değil Ağaç

Bursa'nın İznik ilçesinde, tek bir meyve ağacında canbaz gibi dizilen çiftçiler görenleri şaşırttı.
İznik'te bir meyve bahçesinde cep telefonuyla çekilen görüntüler görenleri şaşırtıyor. 5 kişi aynı anda adeta canbaz gibi dallara çıkarak budama yapıyor. Avdan yaylasında çekilen bu görüntüler aslında baharın habercisi. İki ay sonra filizlenecek meyve ağaçlarını budayan Dereköylü 5 çiftçinin çalışma anını ölümsüzleştiren bu görüntüler sanat eserini andırıyor.
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