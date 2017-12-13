‘Ape X’ Arıkovanı’nda Fonlamaya Açıldı

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yerli drone APE X'i fonlamaya açtığını duyurdu.

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, yerli drone APE X'i fonlamaya açtığını duyurdu.

Turkcell'in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, Ape X'i vitrinine çıkardı. Şirket açıklamasına göre perakendeden lojistiğe, fotoğrafçılıktan sinemaya günümüzde birçok sektörde kendisine yer edinen drone'un yerli versiyonu APE X, ilkokuldan beri arkadaş olan Çağkan Güneri, Selin Orçunsel, Kaan Cevher, Dilbeste Kayıgil ve Kadir Atakan Ata'dan oluşan genç bir ekip tarafından üretildi. Muadillerine göre çok daha etkili, hafif, dayanıklı olan drone, Arıkovanı fonlamasında yeterli desteğe ulaştığı takdirde piyasaya sunulacak.

Yerli drone'dan VR gözlük ile canlı yayın

Açıklamaya göre APE X ve kamera görüntüsü uygulama içinden canlı olarak da kontrol edilebiliyor. Drone'un aksesuarlarından sanal gerçeklik gözlüğünü takarak drone'un içindeymiş gibi görüntü izlenebiliyor. Kolay kullanıma sahip olan MIME isimli kumandası ise, hareket sensörlü olarak tasarlanmış. Böylece drone'un nereye gideceğini, kullanıcı sadece kumandayı o yöne çevirerek belirleyebiliyor. Ele rahat oturan, avuç içine sığacak büyüklükteki kumanda hiç kafa karıştırmadan normal bir drone'un yapabileceği her şeyi sağlıyor.