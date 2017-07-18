Apple’ın Dünyadan Seçtiği 13 Öğrenciden Biri Türk

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) Yazılım Mühendisliği 3. sınıfta okuyan Emirhan Erdoğan, son iki yıldır Apple'ın düzenlediği World Wide Developers...

Bahçeşehir Üniversitesi'nde (BAU) Yazılım Mühendisliği 3. sınıfta okuyan Emirhan Erdoğan, son iki yıldır Apple'ın düzenlediği World Wide Developers Conference'a (WWDC) giden tek Türk öğrenci unvanını taşıyor.

Kura çekilerek ücretli gitme hakkı kazanan izleyicilerin yanı sıra yaptığı projelerle girmeye hak kazanan öğrenciler olmak üzere 2 tür konuk kabul edilen "Apple WWDC Konferansı"'na bu sene proje ile başvuru yapan öğrenci sayısı 4 bin. BAU 3. sınıf Yazılım Mühendisliği bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Emirhan Erdoğan, geçen sene olduğu gibi bu sene de tüm burslular arasından seçilen ve Apple'ın CEO'su Tim Cook ile uluslararası basın karşısında biraraya gelme hakkı kazanan 13 öğrenciden tek Türk olmayı başardı. Aynı zamanda Google'ın her sene dünya çapında gerçekleştirdiği Startup destekleme programı olan "Google Launchpad'e mentör olarak seçilen 50 kişinin arasındaki en genç isim yine Emirhan oldu.

Apple platformlarına yazılım ve tasarımlar geliştiren Emirhan, "TurkishKit" adında bir etkinlik grubunun kurucusu ve yürütücüsü. Öğrenim gördüğü BAU'nun da desteği ile kendisi gibi Apple ekosisteminde uygulamalar tasarlamak ve geliştirmek isteyen öğrenciler ile birlikte her ayın ilk cumartesi günü bir araya geliyor. Bunun yanında kurucusu olduğu Appyist şirketinde geliştirdiği uygulamaları da pazara sunuyor. İmzasını taşıyan bazı projeler ise; Arifoğlu, Lala Eğitim, Stubridge, UserVision, Clapper.

Emirhan, sunumlarında lise ve üniversite öğrencilerini hedefleyen eğitimler yapıyor. BAU desteği ve Garaj liderliğinde BAU Galata kampüsü Mac Lab'da gerçekleşen "Hello iOS" eğitiminde lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan öğrenci gruplarına 6 haftalık bir kurs verdi. 6. haftanın sonunda 2 öğrenci ilk uygulamalarını App Store'da yayınladı. Ayrıca WWDC sonrasında 20 farklı eğitim kurumunda gerçekleştirdiği "Hayallerin Ötesinde Bir Deneyim" başlıklı sunumuyla bir çok gençle deneyimlerini paylaştı.

Çok sayıda öğrenciye ilham vermeye söz verdim diyen Emirhan, "3 bin 500 TL'ye satılan telefonların ekranlarında gördüğüm uygulamalar beni rahatsız ediyordu. Bu eksikliği Türkiye'de gidermeyi amaçlayarak yaşları 20 ile 40 arasında değişen 5 kişilik bir ekip ile Startup ve kurumsal şirketlerle çalışıyoruz. Yapay zeka & Apple arasındaki mükemmel uyumu ve potansiyeli ortaya çıkartmak adına geliştirdiğimiz projelerle önce Türkiye'de sonra dünyada sınırların belirlenmesi misyonunu benimsiyoruz" şeklinde konuştu.

Öğrenim gördüğü Bahçeşehir Üniversitesi'nden burs kazandığını anlatan Emirhan, "BAU, öğrencilerini yeteneklerine göre seçen, değerlendiren bir üniversite. Yazılı sınavlar ile ölçülemeyecek değerleri anlamak ve ödüllendirmek konusunda Türkiye'de lider olduğunu düşünüyorum. Buraya gelen öğrenciler üniversite sınavında elde ettikleri başarılarının yanı sıra lise yıllarında kendilerini geliştirdikleri alanların onlara açacağı burs kapılarını da keşfediyor, değerlendirmeye tabi tutuluyor. Ders başarısı haricinde gerçek hayattaki başarıları da değerlendiren bir üniversite olması sayesinde yüzde 50 burs kazandım ve bunun büyük bir avantaj olduğunu düşünüyorum" dedi.