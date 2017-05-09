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Ara Eleman Sıkıntısını Yurt Dışı İle Aşacaklar

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Ara Eleman Sıkıntısını Yurt Dışı İle Aşacaklar
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Teknik Ve Mesleki Anadolu Lisesi, öğrencilerini okul sonrası iş hayatına hazırlama adına çabalarını artırıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan İMKB Teknik Ve Mesleki Anadolu Lisesi, öğrencilerini okul sonrası iş hayatına hazırlama adına çabalarını artırıyor.

Avrupa fonlarını kullanarak öğrenci ve öğretmenlerini yurt dışına gönderen İMKB Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi, ara eleman sıkıntısını azaltmayı hedefliyor. İMKB Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Selahattin Alkış "Görüştüğümüz her işveren yaşanılan ara eleman sıkıntısından dert yanıyor. Piyasada fazlasıyla mühendis varken ara eleman yokluğu sıkıntıya neden oluyor. Biz de bu eksiklikten yola çıkarak öğrencilerimizi okul sonrası iş hayatına hazırlamayı hedefliyoruz. Bunun için Avrupa fonlarını kullanarak öğrencilerimizi yurt dışına göndererek o ülkelerdeki iş hayatını ve mesleki yenilikleri görmelerini istiyoruz. Bu çerçevede 15 gün önce 9 öğrencimiz ve 2 öğretmenimiz Macaristan'a gitti. Avrupa yazılımını yüzde 64'nü karşılayan NTC yazılım firmasını incelediler. Bilişim bölümü öğrencilerinin büyük birikimleri olduğunu düşünüyorum. Yine 6 Mayıs günü 5 öğretmenimiz Erasmus programı dahilinde Macaristan'a gidecekler. "dedi.

Okulda 471 öğrenci eğitim görüyor

Okullarında Motor, Tesisat, İklimleme ve Bilişim olmak üzere 4 bölüm olduğunu belirten Okul Müdürü Selahattin Alkış, özellikle öğrencilerin motor bölümüne ilgi gösterdiğinin altını çizdi. Alkış, "Okulumuzun 4 bölümünde 471 öğrenci öğretim görüyor. Bu öğrencilerin 24 tanesi kız öğrenci. Okulumuzun öğrencileri genel olarak aile gelirleri az olan ailelerin çocukları olduğu için bu konuda sıkıntılarımız oluyor. Okul idaresi olarak elimizden gelen çabayı harcıyoruz. Öğretmenlerimizin imece usulü yardımlarıyla 57 öğrencimize yemek yardımı yapıyoruz. Ayrıca kimliğinin açıklanmasını istemeyen bir yardımsever kişi de her gün 39 öğrencimizin yemek ihtiyacını karşılıyor" dedi.

Ara Eleman Sıkıntısını Yurt Dışı İle Aşacaklar

Ara Eleman Sıkıntısını Yurt Dışı İle Aşacaklar

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