Araban Belediye Spor Kulübü Hokey Takımı Kuruluyor

2018 Hokey seferberlik yılı kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçeleri hokey takımı kurmak için kolları sıvadı.

2018 Hokey seferberlik yılı kapsamında Araban ve Yavuzeli ilçeleri hokey takımı kurmak için kolları sıvadı. Araban Belediye Spor Kulübü bünyesinde kurulacak hokey takımının teknik malzeme desteği Türkiye Hokey Federasyonu tarafından sağlanacak. Yavuzeli'nde de takım kurulması halinde aynı desteğin Yavuzeli'ne de verileceği açıklandı.

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından 2018 yılının hokeyde seferberlik yılı olarak ilan edilmesinin ardından Araban Belediye Spor bünyesinde hokey takımı kurma kararı aldı. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir ve Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu Türkiye Hokey Federasyon Başkanı Sadık Karakan ve Federasyon Başkan Vekili Bayram Yüksel'le bir araya gelerek, kurulacak takımlarla ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundular. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, olimpik bir spor dalı olan hokeyin son dönemlerde Türkiye'de çok hızlı geliştiğine dikkat çekerek, "Türkiye genelinde bütün il ve ilçelerde spor kulüplerinin bünyelerinde hokey takımı kurmaları yönünde çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'in de Araban Belediye Spor Kulübü bünyesinde hokey takımı kurma talebini değerlendirerek takımın teknik malzeme ihtiyacını federasyon tarafından karşılama kararı aldık. Aynı süreçte Yavuzeli ilçemize de bir takım kurmayı planlıyoruz. Bu konuda Yavuzeli Belediye Başkanımız Mustafa Kemal Sakaroğlu ile görüşmelerimiz sürüyor. Türk hokeyinin güçlenmesi ve gelişmesi için daha çok takım ve sporcu ihtiyacımız var. Okul sporları içerisinde hokeyin de yer alması alt yapı sorununun çözümü açısından büyük önem taşıyor. Gaziantep'e kurulacak olan olimpik hokey sahasının inşaatında gördük ki Gaziantep'e bir değil en az iki saha gerekiyor. Bugün hokey liginde mücadele eden birçok Gaziantep takımı bulunuyor. Araban Belediye Spor bünyesinde kurulacak hokey takımımız hayırlı olsun" dedi.

Araban'da spor altyapısı hızla tamamlanıyor

Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir'de ilçede hokey takımı kurulmasının ve liglerde ilçeyi temsil etmesinin önemli bir adım olacağını, gençlerin spor yapabilmeleri için gerekli alt yapı hizmetlerini yaptıklarını ifade ederek, "Türkiye Hokey Federasyonuna teşekkür ediyoruz. İlçemizde kurulacak olan hokey takımının birçok konuda ki malzeme ve teknik adam desteğini federasyonumuz karşılayacak. Çocuklarımızın spor yapması için gerekli alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. Spor ahlakıyla yetişen gençlerin gelecek yaşamlarında daha çok başarılı olacağını, ekip ruhuyla hareket edeceğini ve mücadele ruhunu özümseyeceğini biliyoruz. Federasyon Başkanımız Sadık Karakan'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Yavuzeli Belediye Başkanı Mustafa Kemal Sakaroğlu'da İlçelerinde hokey takımı kurulması yönünde çalışmalar olduğunu ve önümüzdeki dönemlerde konuyla ilgili genel bir değerlendirme yapacaklarını ifade etti. Gaziantep Polis Gücü Spor Başkanı Mehmet Kaplan'da kurulacak takımlara destek olabileceklerini Araban ve Yavuzeli ilçelerinin hokey alanında da söz sahibi olmaları gerektiğini ifade ederek her iki ilçe belediye başkanını kutladı.