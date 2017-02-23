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Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor

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Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor
Arabanlılar ilçe merkezinde restorasyon çalışmasının 3. etabı devam edecek olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi çevresindeki kerpiç evlerin, turizme...

Arabanlılar ilçe merkezinde restorasyon çalışmasının 3. etabı devam edecek olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi çevresindeki kerpiç evlerin, turizme kazandırılarak, bölgenin cazibe merkezine dönüştürülmesini istiyor.

Araban ilçe merkezindeki Kale mahallesinde bulunan ve ilçenin sembolü olarak bilinen tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi çevresinde bulunan kerpiç evlerin sahipleri yok olmak üzere olan kerpiç evlerin turizm kazandırılarak, bölgenin cazibe merkezi olarak planlanmasını istedi. Evlerin hazırlanacak proje kapsamında, kent tarihi müzesi, Cafe, kıraathane ve anı evi olarak değerlendirilebileceğini belirten bölge halktı, yetkililerden yardım bekliyor.

Kerpiç ev sahiplerinden 70 yaşındaki Elif Kartal, "Tarihi kalenin hemen yanında olan 2 katlı her katında, iki oda olmak üzere 4 odası ve bir balkonu bulunan yapılış tarihini bilemiyorum ama en az yüz yıllık olduğunu tahmin ettiğim kerpiç evimizin bakım ve onarımı yapılması gerekiyor. İmkanım olmadığı için evi çökmekten kurtaramayacağım. Bu bölgedeki kerpiç evlerin hemen hepsi bu durumdaydı. Geçen zaman içinde tek tek çöken kerpiç evlerden geriye bana ait olan ile birlikte bir bir kaç ev kaldı. Bunlar da çökmeden yetkililer, bu tarihe sahip sıksın. Devletimizin yetkililerin bu konuda bize yardım etmesini bekliyoruz" dedi.

İlçe sakinleri de restorasyon çalışmasının 3. etabına başlanacak olan tarihi Raban Kale-i Zerrin Kalesi eteğinde bulunan kerpizç evlerin her birinin en bir asırlık olduğunu vurgulayarak, bu evlerin turizme kazandırılabileceğini ifade etti. İlçe halkı, hazırlanacak proje kapsamında hem tarihin yok olmasının önüne geçilebileceğini hem de bölgenin cazibe merkezine dönüştürülebileceğini kaydetti.

Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor

Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor

Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor

Arabanlılar Kerpiç Evlerin Turizm Ve Cazibe Merkezine Dönüştürülmesini İstiyor

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