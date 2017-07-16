Arabanlılar Sabaha Kadar Demokrasi Nöbeti Tuttu

Gaziantep (İHA) 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü nedeniyle Arabanlı vatandaşlar sabaha kadar Milli Birlik ve Demokrasi Nöbeti tuttu.

Gaziantep (İHA) 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün yıl dönümü nedeniyle Arabanlı vatandaşlar sabaha kadar Milli Birlik ve Demokrasi Nöbeti tuttu.

15 Temmuz 2016 gecesi Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarınca gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün ilk yıl dönümünde Araban ilçesinde bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinlikler çerçevesinde ilçe merkezi ve ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ikamet eden kadın, erkek, yaşlı, genç ve çocuklardan oluşan vatandaşlar ilçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı önündeki meydanda milli birlik ve demokrasi nöbeti tuttu.

15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü etkinlikleri kapsamında vatandaşlar ile birlikte Milli Birlik ve Demokrasi nöbeti tutan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, "Unutmadık, unutturmayacağız" sloganıyla Recep Tayyip Erdoğan Parkı önündeki meydandaki program saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından, Araban İlçe Müftülüğünde görevli imam-hatiplerin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İlçe Müftüsü Abdüsselam Aydın'ın şehitler için yaptığı duaların ardından nöbete başlandı.

15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmek istenen hain darbe teşebbüsünün yıl dönümünde konuşan Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, "Biz bu vatanı 3-5 çapulcuya teslim etmek için kazanmadık. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmeye çalışılan haiz darbe girişimi sırasındaki şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

İlçe merkezindeki Recep Tayyip Erdoğan Parkı önündeki meydanda sabaha kadar süren "Milli Birlik ve Demokrasi Nöbetinde" 15 Temmuz'u anlatan video gösterileri yer alırken, programa katılan Arabanlı vatandaşlara belediye tarafından çeşitli ikramlar yapıldı.

Programa Araban Belediye Başkanı Mehmet Özdemir, Araban Cumhuriyet Başsavcısı Ali Caner, Araban İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Taşkın Kılıç, Araban İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Yardımcısı Abdulkadir Özpınar, Araban İlçe Müftüsü Abdüsselam Aydın, Araban İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Ataş, Araban Devlet Hastanesi Başhekimi Doktor Ahmet Say, Araban İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Sülü, AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, daire amirleri, ilçedeki STK temsilcileri katıldı.

Programa AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan Ankara'dan, görev nedeniyle Sırbistan'ın başkenti Belgrat'ta bulunan Araban Kaymakamı Emin Bağlı da canlı telefon bağlantısı ile katıldı.

Akşam saat 22.00 "de başlayan program, Sa'd Bin Ebi Vakkas Hz. Caminde Araban İlçe Müftüsü Abdüsselam Aydın'ın kıldırdığı sabah namazından sonra son buldu.