Araç Bakım Atölyeleri Zaman Ve Kaynak Tasarrufu Sağlıyor

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan araç bakım atölyeleri, belediye bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam...

Eskişehir Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan araç bakım atölyeleri, belediye bünyesinde bulunan araçların bakımını yapmaya devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Şantiyesinde bulunan modern atölyelerde, araçların bakım, onarım, boya-kaporta ve motor aksamlarının yanı sıra belediyeye ait diğer araçların da bakım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Aralarında binek araçların da bulunduğu 125 araç ve 30 iş makinesinin her türlü bakım ve onarımı bu atölyelerde yapılıyor. Alanlarında uzman personellerin görev yaptığı atölye sayesinde belediye araçlarının bakım ve onarımlarının daha kısa sürede yapıldığını belirten yetkililer, araç bakımları için harcanan masraflarda da büyük bir azalma yaşandığını ifade etti.