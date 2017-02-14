Araç Filosuna Takviye

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yeni hafriyat kamyonunun hizmete girdiğini söyledi.

Bursa'nın Gemlik Belediyesi, araç filosunu güçlendiriyor.

Belediye Başkanı Refik Yılmaz, yeni hafriyat kamyonunun hizmete girdiğini söyledi. Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde kullanılacak hafriyat kamyonundan bir tane daha alınacağını bildiren Refik Yılmaz, "Daha güzel ve daha yaşanabilir bir Gemlik için çalışmalarımız devam ediyoruz. Geçmişte olduğu gibi, yapılmayan araç tamirlerini yapıldı göstererek milyonlar harcamak yerine, tüm araçlarımızı yeniliyoruz. Çevre dostu euro 6 motor hafriyat kamyonu hayırlı uğurlu olsun" dedi.