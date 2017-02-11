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Aracın Yakıt Deposunda 13 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Aracın Yakıt Deposunda 13 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Batman'da polisin durdurduğu bir araçta narkotik köpeği "Sarıkız" ile yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 13 kilo 100 gram uyuşturucu madde...

Batman'da polisin durdurduğu bir araçta narkotik köpeği "Sarıkız" ile yapılan aramada aracın yakıt deposuna gizlenmiş 13 kilo 100 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, batı illerine yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağını tespit ederek yol kontrolü yaptı. Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde Bismil Köprüsü mevkiinde durumunda şüphelenilen bir araç polis tarafından durduruldu. Polis ekipleri araçta arama yaptıktan sonra uyuşturucu madde arama köpeği Sarıkız getirilerek yeniden arama yapıldı. Narkotik köpeği Sarıkız'ın aracın yakıt deposuna aşırı tepki vermesi üzerine görevliler yakıt deposunu inceledi. Yapılan incelemede yakıt deposu içerisindeki gizli bölmeye saklanmış vaziyette 32 paket halinde 13 kilo 100 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Araç sürücüsü İ.E., dikkatleri üzerine çekmemek için imam nikahlı eşi, eşinin kız kardeşi ve iki çocuğuyla beraber yola koyulmuştu. Gözaltına alınan İ.E. (43) çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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