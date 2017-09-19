Aracına Yakıt Almaya Giden Yayaya Kamyon Çarptı

Bolu'da, aracını yol kenarına park ederek yakıt almayan giderken D-100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Bolu'da, aracını yol kenarına park ederek yakıt almayan giderken D-100 karayolu üzerinde kamyonun çarptığı şahıs ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, otomobiliyle Bolu şehir merkezine girmek üzereyken D-100 karayolu Ankara istikametinde yakıtı biten Ayhan Koç isimli şahıs, 67 AH 391 plakalı aracını yol kenarına çekerek karşı şeritteki akaryakıt istasyonuna gitti. Aracındaki bidona benzin doldurttuktan sonra tekrar aracının yanına gitmek isteyen Koç'a, İstanbul istikametine seyir halinde olan Turabi Ç.'nin kullandığı 24 PY 375 plakalı kamyon hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve ağır yaralanan Koç, olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Abant İzzet Baysal Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kamyon şoförü Turabi Ç., Koç'un koşarak yolun karşısına geçmek isteğini ve kendisinin de fark etmesine rağmen çarpmaktan kurtulamadığını iddia etti.