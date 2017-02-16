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Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu

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Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu
Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla 10 metreden dereye uçtu.

Zonguldak'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracıyla 10 metreden dereye uçtu. Sürücü, kazadan yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre kaza, Zonguldak-Ankara karayolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesinde ameliyat olan eşi için Devrek'ten yola çıkan Kadir Yeni (78), D-750 karayolunda aracının kontrolünü kaybetti. Yaşlı adamın kullandığı 67 UC 431 plakalı araç, yoldan çıkarak yol kenarındaki dereye uçtu. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki derede yan duran araçtan kendi imkanlarıyla çıkan Yeni, durumu jandarma ve polise haber verdi. AFAD ekipleri de ihbar üzerine olay yerine geldi. Sürücü kazadan burnu dahi kanamadan kurtuldu. Olay yerine gelen trafik polisleri, havanın soğuk olması sebebiyle yaşlı adamı polis otosuna bindirdi.

Kazayı anlatan Yeni, "Yoldan gelirken araba kaydı. Üç sefer tekerlek sağa sola döndü. Sonunda buraya doğru zor kurtardım. Arabadan kendim çıktım. Araçta bir tek ben vardım. Devrek'ten hastaneye geliyordum. Hanım hastanede" diye konuştu.

Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu

Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu

Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu

Aracıyla 10 Metreden Dereye Uçtu

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