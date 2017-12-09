Aracıyla Park Halindeki 8 Araca Çarpıp Kaçtı

Üsküdar'da henüz kim olduğu belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü park halindeki 8 araca çarpmasının ardından aracını olay yerinde bırakarak kayıplara...

Üsküdar'da henüz kim olduğu belirlenemeyen bir otomobil sürücüsü park halindeki 8 araca çarpmasının ardından aracını olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı. Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çevrede çalışma başlattı.

Olay, Üsküdar Gazi caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gazi Caddesi üzerinde hızlı bir şekilde seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 16 AJ 899 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde olan 8 araca çarparak durabildi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpmanın şiddeti ile park halindeki araçların bir kısmı hurdaya dönerken itfaiye ekipleri herhangi bir yangının meydana gelmemesi için araçlarda inceleme yaptığı görüldü. Yaklaşık bir saat trafiğe kapanan yol, olay yerine çağrılan çekicilerin araçları kaldırmasının ardından normale döndü.

Polis ekipleri kaçan sürücünün tespiti için çevrede çalışma başlattı.