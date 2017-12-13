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Aracıyla Seyir Halindeyken İntihar Etti

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Aracıyla Seyir Halindeyken İntihar Etti
Elazığ'da 29 yaşındaki Ömer Gümüşboğa, aracıyla seyir halindeyken kafasına tek el ateş ederek hayatına son verdi.

Elazığ'da 29 yaşındaki Ömer Gümüşboğa, aracıyla seyir halindeyken kafasına tek el ateş ederek hayatına son verdi.

Olay, merkez İmam Efendi Bulvarı ile Güney Çevre yolu arasından kalan toprak yolda meydana geldi.

İddiaya göre, bir okulun kantinini işlettiği öğrenilen Ömer Gümüşboğa, 34 UK 5518 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle kafasına tek el ateş etti. Kontrolsüz şekilde bir süre giden araç, toprağa saplanarak durabildi. Çevredekilerin trafik kazası ihbarı vermesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gümüşboğa'nın başından vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Gümüşboğa'nın cansız bedeni cenaze aracı ile otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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