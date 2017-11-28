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Araç’ta Camii Ve Kuran Kursları Açılışları Yapıldı

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Araç’ta Camii Ve Kuran Kursları Açılışları Yapıldı
Araç'ta yapımı tamamlanan cami ve kuran kursunun açılışları yapıldı.

Araç'ta yapımı tamamlanan cami ve kuran kursunun açılışları yapıldı.

Hayırsever bir işadamının cami yapılması için Araç İlçe Müftülüğüne bina ve araziyi devir etmesiyle birlikte Araç İlçe Müftülüğünün çalışmaları, kamu kurumları ile hayırsever vatandaşların katkılarıyla hayata geçirilen cami ve kuran kurslarının açılışları yapıldı. Açılışa Araç İlçe Kaymakamı Mustafa Görmüş, Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, İlçe Müftüsü Abdülhamid Pehlivan, İhsangazi İlçe Müftüsü Tahir Erçin, STK'lar ve vatandaşların katıldı.

Açılışta kuran kursu öğrencileri tarafından Kur'an-ı Kerim tilavetleri, dualar ve ilahiler seslendirildi. Açılışta konuşan Kastamonu İl Müftüsü Osman Aydın, hayırlı bir işte emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti. Açılışların yanı sıra umreye gidecek vatandaşların da umre vazifeleri için uğurlamaları yapıldı.

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