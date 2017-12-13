Araçtan İnen 3 Kişi Evi Kurşun Yağmuruna Tuttu: 1 Kişi Öldü

Gaziantep'te araçtan inen 3 kişinin bir evi kurşun yağmuruna tutması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Gaziantep'te araçtan inen 3 kişinin bir evi kurşun yağmuruna tutması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Güvenlik kamerası bulunan evdeki görüntülerin alınması ise olayın gizemini artırdı.

Edinilen bilgiye göre Vatan Mahallesi 91 Nolu Sokak'ta plakası alınamayan bir araç Fehmi Amaç'ın evinin önünde durdu. Pencerenin bulunduğu yerden evin içerisine doğru ateş açan şahıslar, hızla geldikleri araca binerek olay yerinden ayrıldı. Olayda vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralanan Fehmi Amaç, özel bir araç ile kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Fehmi Amaç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kayıt cihazı alındı

Öte yandan saldırının gerçekleştiği evde güvenlik kamerası bulunurken, olay yerine gelen polis ekipleri evdeki güvenlik kamera görüntülerinin kaydedildiği hard diskin sökülerek alındığını belirledi. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, sökülen harddiski saldırının gerçekleştiği evin yakınlarında park halindeki bir minibüsün altına atılmış vaziyette buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, polis kaçan şahısların kimliklerini belirlemeye çalışıyor.