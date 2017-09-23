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Arakan İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı

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Arakan İçin Yardım Kampanyası Başlatıldı
İHH İnsani Yardım Vakfı Arakan'lı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatarak, Arakan fotoğraf sergisi açtı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Arakan'lı Müslümanlar için yardım kampanyası başlatarak, Arakan fotoğraf sergisi açtı.

Arakan yardım kampanyası Arakan ile ilgili fotoğraf sergisinin açılışı ile başlatıldı. Demokrasi Parkında açılan yardım standı 1 ay boyunca açık kalacak. İHH İnsani Yardım Vakfı Adıyaman Şube Başkanı Fadıl Akkuş, kampanyanın başlamasıyla ilgili yaptığı açıklamada, Arakan'lı Müslümanlara yardım yapmaları çağrısında bulundu.

Fadıl Akkuş, "Birleşmiş Milletler raporlarına göre Arakan Müslümanları dünyada en çok haksızlığa uğrayan, zulüm gören etnik gruplardan birisidir. Myanmar hükümetinin yok sayma politikaları ve Budist çetelerin saldırıları, Müslümanların bu bereketli topraklardan silinip yok edilmesini amaçlıyor. Toplam nüfusu 3.5 milyonu bulan Arakan Müslümanlarından yanlızca 800 bini anavatanları Arakan'da yaşayabiliyor. Uzun yıllar baskı ve şiddet altında yaşayan Arakanlı Müslümanlar, farklı tarihlerde defalarca katliama uğradı. Myanmar'da son saldırılarda bin 500'den fazla kişi öldürüldü. İHH İnsanı Yardım Vakfı acil yardım faaliyetleri kapsamında Arakan'da yaşanan krizin ilk gününden itibaren bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor. İHH, hayırseverlerin destekleri ile toplamda 110 bin Arakanlı'ya insanı yardımda bulunuyor. Hayırseverlerin destekleri ile İHH, 7 bin 500 aileye gıda paketi, 3 bin 900 aileye branda, bin 850 aileye mutfak ve yaşam malzemesi, 2 bin 200 aileye nakit para yardımı, 3 bin 200 aileye kıyafet yardımı, 4 bin kişiye sıcak yemek, 250 aileye cibinlik, 50 aileye ev inşaası için gerekli malzeme ve yine ev inşaası için 200 aileye bambu yardımında bulundu" dedi.

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