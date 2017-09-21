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Araklı’da 118 Adet Afet Konutunun Kura Çekimi Yapıldı

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Araklı’da 118 Adet Afet Konutunun Kura Çekimi Yapıldı
Trabzon'un Araklı ilçesinde yaptırılan 118 adet afet konutunun kura çekimi noter huzurunda yapıldı.

Trabzon'un Araklı ilçesinde yaptırılan 118 adet afet konutunun kura çekimi noter huzurunda yapıldı. Yapılan kura çekiminin ardından hak sahipleri evlerine kavuştu.

Kura çekimiyle dolayısıyla düzenlenen törene Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, İl AFAD ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, hak sahibi afetzede aileleri katıldı.

Burada bir konuşma yapan İl AFAD ve Acil Durum Müdürü Ömer Kıratlı, bölgenin jeolojik ve iklim şartları bakımından afet riski altında olduğunu hatırlatarak "Bölgemizin jeolojik, topografik ve iklim şartları nedeniyle çeşitli tarihlerde meydana gelen afet olayları sonucu Araklı ilçesinin muhtelif mahallelerinde toplam 118 halk sahibi afetzede ailenin nakli 7269 sayılı Afetler Yasası kapsamında uygun bulunduğunu ve nakle tabi tutulan ailelerin iskanlarının sağlanabileceği en uygun yer olarak Araklı İlçe Yolgören Mahallesi mülkiyeti şahıslara ait taşınmaz tespit edildiği belirtilmiştir. Söz konusu taşınmaz 7.583.20 metrekare olup 2014 yılında kamulaştırılması tamamlanmış 2 milyon 574 bin 496 TL kamulaştırma bedeli ödenmiştir. Kamulaştırması tamamlanan arsa üzerinde de Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca TOKİ'ye 5 bloktan oluşan 118 adet afet konutu yaptırılmıştır" dedi.

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