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Aranan Araç Kar Altında Bulundu

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Aranan Araç Kar Altında Bulundu
Hakkari'de "terör nitelikli ikiz plaka eylem istihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen bir araç kar altında bulundu.

Hakkari'de "terör nitelikli ikiz plaka eylem istihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilen bir araç kar altında bulundu.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında

İlimiz Merkezine bağlı Cevizdibi köyünde, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldığı ve patlayıcı yüklemek suretiyle eylem yapmak maksadıyla hazırlandığı değerlendirilen bir aracın bulunduğuna dair bilgiler elde edilmiştir.

23 Şubat 2017 günü saat 12.00 sıralarında tespit edilen noktaya yönelik gerçekleştirilen operasyon neticesinde bir aracın kar altında gizlenmiş vaziyette olduğu görülmüş, aracın yapılan sorgulamasında "çalıntı araç" ve "terör nitelikli ikiz plaka eylem istihbaratı" kayıtlarından arandığı tespit edilmiştir. Olay yerine patlayıcı madde imha timi ve bomba arama köpeği sevk edilmiş aracın araması yapılmış herhangi bir unsura rastlanılmamıştır. Bahse konu araç muhafaza altına alınmış, konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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