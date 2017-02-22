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Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı

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Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan şahıs, polisin kendisine saldıran köpeğe açtığı ateş sonucu kurşunun sekmesi...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kesinleşmiş hapis cezası olduğu için aranan şahıs, polisin kendisine saldıran köpeğe açtığı ateş sonucu kurşunun sekmesi üzerine başından vurularak yaralandı.

Olay, sabah 08.00 sıralarında İzmit Gültepe Mahallesi Koçal Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerinde yakalaması olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gültepe Mahallesi'nde çok sayıda polis ekibiyle düzenlenen operasyonda Kadir Açıkel adlı şahıs polisin dur ihtarına uymayarak kaçtı. Kesinlenşimiş hapis cezası olduğu öğrenilen şahıs, iddiaya göre kendisine teslim olmasını söyleyen polislere köpekle saldırdı. Daha sonra hızla kaçmaya başlayan Açıkel, polisin kendisine saldıran köpeğe ateş açması sonucu seken kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaralandı.

Kanlar içinde yerde kalan şahıs, olay yerine gelen ambulansla SEKA Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı hastanede tedavi altına alınan şahsın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.

Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı

Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı

Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı

Aranan Şahıs, Polisin Kendisine Saldıran Köpeğe Açtığı Ateş Sonucu Seken Kurşunla Yaralandı

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