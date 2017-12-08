Aranan Şahıs Uyuşturucuyla Yakalandı

Kahramanmaraş polisi "dur" ihtarına uymayan şahsı yaşanan kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanırken, şahsın çeşitli suçlardan aramasının...

Kahramanmaraş polisi "dur" ihtarına uymayan şahsı yaşanan kovalamaca sonucu üzerinde uyuşturucu maddeyle yakalanırken, şahsın çeşitli suçlardan aramasının olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Onikişubat ilçesi Abdülhamithan Mahallesi'nde K.Ç. isimli bir kişiyi takibe alan polis ekipleri "dur" ikazında bulundu. Polislerin ikazına rağmen kaçmaya başlayan şüpheli, ekiplerin bölgeyi sarmasıyla kısa sürede yakalandı. K.Ç'nin yağma, yaralama ve hakaret suçundan 3 ayrı aranması olduğu tespit edildi. Şüphelinin üzerinden 17 paket halinde toplam 5,86 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Yakalanan şüpheli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.