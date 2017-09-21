Aranan Terör Örgütü Üyesi İzmir’de Yakalandı

İzmir'in Aliağa ilçesinde hakkında "terör örgütü üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan kadın yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesinde hakkında "terör örgütü üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan kadın yakalandı.

Edilen bilgiye göre, hakkında yakalama kararı bulunan ve yasa dışı sol örgüt mensubu olduğu iddia edilen D.T. isimli kadın, polis ekipleri tarafından Aliağa ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan D.T., emniyete götürüldü. İfadesi alınan ve "terör örgütü üyesi olmak" suçundan yakalanan kadın, işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.