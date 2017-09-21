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Aranılan Ekip Oldular

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Aranılan Ekip Oldular
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Güvende Kültür Sanat Derneği çatısı altında bir araya gelen gençlerin oluşturdukları kına ve zeybek ekibi büyük ilgi...

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Güvende Kültür Sanat Derneği çatısı altında bir araya gelen gençlerin oluşturdukları kına ve zeybek ekibi büyük ilgi gördü. Vural Çakır'ın eğitmenliğini yaptığı ekip, bir taraftan etkinliklerde görev alırken, bir taraftan da 2018 Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun düzenlediği yarışmalara hazırlanıyorlar.

Edremit'te, Filiz-Gökhan Erdoğan çiftinin düğününde sahne alan ekip büyük ilgi gördü. Küçükkuyu'dan Soma'ya kadar geniş bir alandaki etkinliklere katıldıklarını anlatan Eğitmen Vural Çakır," Geçen yıl düzenlenen yarışmalarda il ikincisi olduk. Bu yıl birinci olmak istiyoruz. Ayrıca 2018 Türkiye Halk Oyunları Federasyonu'nun düzenlediği yarışlara hazırlanıyoruz. Yöredeki düğün, nişan, sünnet ve açılışlarda görev alıyoruz. İşimizi severek yapıyoruz" dedi.

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